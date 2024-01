¡Explotó! Erika Buenfil respondió a los haters tras fuertes críticas a su hijo en redes: esto dijo

Erika Buenfil logró ganarse el título de reina del TikTok gracias a sus divertidos videos, algunos, junto a su hijo Nicolás, cuyo padre de trata de Ernesto Zedillo Jr., sin embargo, no corrió con la misma suerte que su madre y ha sido víctima de fuertes críticas en redes sociales.

Todo comenzó cuando el joven, de 19 años, compartió un video en su cuenta de TikTok, bailando el tema de Sophie Ellis-Bextor, ‘Muder on the Dancefloor’, mismo que ha tomado un segundo aire luego de pertenecer a la banda sonora de la nueva película de Amazon Prime Video, ‘Saltburn’, que ya ha causado furor en redes sociales, con actuaciones de Jacob Elordi, Rosamund Pike y Barry Keoghan.

El hijo de Erika Buenfil trata de imitar una de las escenas ahora ya populares de la famosa cinta, con el mismo tema. En el video se le ve usando unos pantalones negros y una camisa blanca, mientras muestra algunos pasos de baile, sin embargo, muchos comenzaron a especular sobre las preferencias sexuales del joven.

También te podría interesar: Conoce a Nicolás, el hijo de Erika Buenfil que es un éxito en TikTok

Erika Buenfil responde a quienes criticaron a su hijo y cuestionaron su orientación sexual

Tras recibir comentarios donde se comenzó a rumorar sobre su orientación sexual, fue Erika Buenfil, quien muy al estilo Lucero, contestó sobre las especulaciones que hay alrededor de su hijo.

“Mi hijo es un niño feliz, un hombrecito que va por muy buen camino, le encantan las niñas. Pero de cualquier forma pido respeto de lo que él sea o deje de ser. Bonita noche”, escribió Erika Buenfil en sus redes sociales, un mensaje que duró poco tiempo, pues actualmente ya no se encuentra disponible.

Eso sí, se dice que fue un aproximado de 685 mil seguidores los que tuvieron la oportunidad de leer las críticas de las que Nicolás había sido víctima en redes sociales, donde usuarios dejaron crueles críticas al hijo de Erika Buenfil, apodándolo ‘comadre’ e incluso hubo quienes se preguntaban si él les daría una oportunidad como pareja. Otros, lo ‘confundieron’ con Kunno.

También te podría interesar: Hijo de Erika Buenfil la exhibe en el momento más vergonzoso durante sus vacaciones en Japón

Hijo de Erika Buenfil responde ante las críticas por su video en redes sociales

Tras convertirse en blanco de críticas en TikTok, el hijo de Erika Buenfil respondió a aquellos que se han atrevido a cuestionar su orientación sexual, con un mensaje en el que, tranquilo de toda la polémica, contestó:

“Estamos en 2024, no pueden estar especulando cosas así, las ideas cambiaron, yo me he acostumbrado a que no todo tiene que ver con que seas homosexual. Yo soy hetero, pero me pasa muy seguido, solamente quería decir eso”.

Pese a salir a aclarar esta polémica, el hijo de Erika Buenfil se sumió a otra, luego de que hablara de su problema de salud a raíz de adicción al cigarro y cómo el vape le ha afectado de una forma grave, aconsejando a quienes lo hacen que se planteen el dejarlo y a quienes nunca lo han hecho, jamás probarlo.