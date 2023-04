Hijo de Érika Buenfil creció sin su papá pero así hizo mejor la vida de la actriz

Erika Buenfil es una de las protagonistas de telenovelas consentidas, derrochando belleza, carisma y talento en producciones como y Amor en Silencio (1988), Marisol (1996) y Amores Verdaderos (2012). Aunque por muchos años fue una de las “reinas del drama” por excelencia, su buen sentido del humor y ocurrencias la llevaron a convertirse en “la Reina de TikTok”, dejando ver que no hay edad para ser una estrella viral divirtiéndose.

La actriz siempre tuvo un historial impecable hasta que en 2004 se vio envuelta en una polémica por primera ocasión cuando se dio a conocer que sería madre. Y es que nadie sabía quién era el padre o por qué estaba enfrentandi el embarazo sola.

En 2005 dio la bienvenida a su hijo Nicolás y aún pasaron unos años hasta que reveló que el papá era Ernesto Zedillo Jr.

Érika fue muy juzgada por aquel fugaz amorío pero nunca nadie cuestionó la irresponsabilidad del padreal no hacerse cargo. La misma Érika relató en una entrevista que las personas la veían con vergüenza y lástima pero aseguró que pese a las lágrimas que derramó, se mantuvo firme para sacar a su hijo adelante.

“Yo no tenía a nadie cerca de mí que le hubiera pasado lo mismo, yo no conocía a ninguna madre soltera. Sentía que el mundo se me venía encima por supuesto. Entonces a los dos años muere mi mamá, como que muchas puertas se van cerrando, pero dicen que cuando se cierra una puerta es porque se va a abrir otra más grandota, uno no lo entiende hasta que sucede”, reveló en una entrevista para el portal Mezcalent.

El hijo de Érika Buenfil creció con un padre ausente

La actriz tiene una relación muy cercana a su hijo y eso ha sido una de sus fortalezas para superar la adversidad. Eso sí, ella nunca le prohibió conocer a su padre o la posibilidad de que este se acercara a él.

En 2022, Buenfil rompió el silencio sobre cómo fue el encuentro entre su hijo y su padre y explicó que fue el empresario quien llamó a Nicolás y le pidió encontrarse con él para llevarle un regalo.

“Mamá, me está tratando de contactar, que me quiere conocer, es que dice que viene para la casa”, contó la actriz en una entrevista con Isabel Lascurain sobre lo que su hijo le dijo.

La actriz no pudo estar presente cuando se dio el encuentro pero entendió que “era mejor” que hablaran solos. Una vez que llegó a casa, Nicolás le dijo que había sido impactante. “Fue algo muy bueno, fue como sacudirse, como plantarse, sí tengo una persona y existe”, pero eso no cambió su relación madre e hijo, “nos fortaleció y unió mucho más”, detalló.

Nicolás ha sido la mayor fortaleza de Érika

La sociedad suele castigar más a las madres solteras que a los padres ausentes. La crianza y la responsabilidad recae sobre los hombros de una madre cuando debería ser trabajo de dos. Las circunstancias llevaron a la actriz a asumir todo sola pero al final, la educación que le ha dado a su hijo ha dado buenos frutos.

Hoy se ha convertido en su mejor amigo y compañero, con quien viaja y disfruta los pequeños placeres de la vida al máximo. Él ha estado presente en los éxitos de la actriz y ella en su proceso de encontrar su propio camino.