Fueron su propio príncipe azul: famosas que no necesitaron de un hombre para criar a sus hijos

Son un ejemplo de fortaleza, estas famosas enseñan a que no es necesario tener una pareja para salir adelante y criar buenos hijos. Porque una familia puede ser de distintas formas y aun así seguir siendo igual de hermosa.

Luego de la celebración por el ‘Día de la Mujer’, es inevitable pensar en todas aquellas mujeres que día con día luchan por mejorar el futuro de sus hijos sin una pareja a lado de ellas, con admirables historias y siendo ejemplos de superación.

Famosas dan voz a esas mujeres que luchan por sus hijos y ayudan a exaltar su valor demostrando que ceñirse a antiguas ideas que la sociedad ha impuesto, solo nos hace dar pasos atrás, ellas pudieron y lo hicieron brillando.

Famosas que han sido su propio ‘príncipe azul’ y han criado a sus hijos solas

Violeta Isfel

A sus 37 años, Violeta Isfel, mejor conocida por su papel como ‘Antonella’ en ‘Atrévete a Soñar’, desde los 18 años decidió criar a su hijo Omar, en solitario, tras vivir un matrimonio de abusos donde temía que se desarrollara violencia intrafamiliar o algo mucho peor. Actualmente, su hijo tiene 19 años y ella sigue brillando en proyectos de teatro y televisivos.

Aracely Arámbula

Con 48 años, la ex pareja del ‘Sol’ es una de las mujeres que puede celebrar que pudo criar a sus hijos, Miguel y Daniel (16 y 13 años respectivamente) por sus propios medios, esto se ha dado a conocer luego de la serie de demandas de manutención que ha interpuesto a Luis Miguel.

Erika Buenfil

La actriz de 59 años, originaria de Monterrey, ha criado orgullosamente a su hijo Nicolás de 18 años, quien habría nacido fruto de su relación con Ernesto Zedillo Jr. hijo del expresidente Ernesto Zedillo. Erika Buenfil sigue ganando el cariño del público gracias a su trabajo en la pantalla chica y su gran presencia en redes sociales.

Marlene Favela

Marlene Favela, de 45 años, regresó a las telenovelas para enfundarse en el papel de villana, interpretando a ‘Columba’ en ‘El Amor Invencible’. Pero fuera de las cámaras es la amorosa madre de Bella Seely de 3 años, a quien ha criado sola.

Ivonne Montero

Ivonne Montero, de 48 años, ha luchado incansablemente en hospitales debido a una anomalía con la que nació su hija de 9 años, un quiste en la nariz y una cardiopatía que no le permite respirar de forma adecuada, Antonella Melanitto, a pesar de las dificultades, la actriz no se ha rendido y se ha mantenido fuerte por su pequeña, a quien no ha dejado ni un momento.

Stephanie Salas

Al igual que Aracely Arámbula, Stephanie Salas, de 53 años, crio a la hija mayor de Luis Miguel, Michelle Salas, de 33 años, y es que, la cantante nació bajo un seno matriarcal, donde la figura del hombre no destaca tanto como el poder de la mujer como lo es la dinastía Pinal.

Leticia Calderón

La actriz de 54 años salió adelante con sus hijos Luciano y Carlo (19 y 17 años respectivamente) luego de su separación en 2010 con Juan Collado, pese a que uno de sus hijos padece síndrome de down, Leticia Calderón ha sido también portavoz de la discapacidad y como pueden ser un ejemplo de superación.

Shakira

La colombiana se separó de Gerard Piqué en junio de 2022, peor eso no ha impedido que sea ‘mamá leona’ con sus hijos con quienes se irá a vivir a Miami en un futuro cercano, además fue ella quien enseñó a Milán y Sasha muchas de las cualidades de las que hoy gozan.

Geraldine Bazán

La actriz de 40 años sufrió una dolorosa separación con Gabriel Soto, quien se adentró en una relación con Irina Baeva en 2018, desde entonces, ella ha criado en solitario a sus hijas Elissa y Alexa, de 14 y 9 años.