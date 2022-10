La crianza de Erika Buenfil a su hijo para que sea todo un caballero que todas debemos copiar

Erika Buenfil es una de las mejores actrices de México, que comenzó en la actuación desde muy joven y se ha destacado en numerosas telenovelas como Marisol, Amores Verdaderos y Tres mujeres.

A sus 58 años la actriz sigue triunfando y además se ha convertido en una sensación en redes, especialmente en TikTok e Instagram con sus videos de comedia y baile.

Su mayor motivación para salir adelante siempre es su hijo, Nicolás Buenfil, a quien crio sola y quien se ha convertido en su mejor amigo y compañero.

Aunque su hijo finalmente conoció a su padre, Ernesto Zedillo Jr. recientemente y se sabe que llevan una buena relación y no le guarda rencor, Nicolás es el hombre que es gracias a la actriz.

Erika ha hecho un gran trabajo como madre, criando a un joven de valores y caballero, que sabe cómo respetar a las mujeres.

Erika Buenfil y la crianza a su hijo para convertirlo en un gran caballero que respete a las mujeres

En una reciente entrevista Erika Buenfil reveló las enseñanzas que le ha dado a su hijo para que sea un caballero, y lo ha aprendido muy bien.

La famosa destacó que siempre le ha inculcado respeto hacia las mujeres, y es algo que toda madre de un niño debería hacer.

“Lo más importante es decirle siempre que respete a las niñas, en este caso a las mujeres, que se dé a respetar también él, que valore cada acción que él haga , porque toda acción tiene una reacción y tarde o temprano es la espada de doble punta y se regresa”, dijo en una entrevista a Quién.

Además, aseguró como mamá ha sido “fuerte”, dejando claro que no ha criado a un patán al que le permite todo.

“Yo he sido muy fuerte con él a pesar de que lo tengo consentido. Pero soy muy fuerte y he tratado de educarlo de la mejor manera, los papás siempre decimos que estamos dando lo mejor, no hay un manual, cada hijo te enseña a ser un papá o mamá, y nosotros los enseñamos a ser hijos y vamos de la mano, pero es un muchacho muy decente, muy bueno, con un carácter mucho más tranquilo que yo”, dijo.

Sin duda, es algo que toda madre debería hacer para criar hombres buenos, y caballeros que respeten y valoren a las mujeres, y definitivamente, el mundo sería mejor y lleno de menos violencia.