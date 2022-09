A Erika Buenfil la dejaron plantada y otras decepciones amorosas que vivió y la hicieron más fuerte

Erika Buenfil es una de las actrices más famosas y exitosas de México, que además se ha convertido en toda una sensación en las redes.

A sus 58 años, la famosa derriba estereotipos y triunfa con sus bailes y divertidos videos en TikTok e Instagram, demostrando que la edad es solo un número.

Pero, además, se ha convertido en toda una inspiración para todas las mujeres, demostrando que la soltería no es mala, y que se puede superar una decepción amorosa.

Y es que a la actriz le han roto el corazón en varias oportunidades, pero siempre ha salido adelante, y aun está soltera, y eso no le impide disfrutar la vida al máximo.

Te recomendamos: Erika Buenfil: fotos de las veces que ha mostrado sus celulitis y nos dice “no tengas miedo de lucirlas”

Erika Buenfil y las decepciones amorosas que ha vivido

Una gran decepción amorosa que vivió Erika Buenfil en su juventud, y mucho antes de tener a su hijo es que su prometido la dejó plantada.

Durante su participación en el programa Faisy Nights, Erika reveló una de las decepciones amorosas más fuertes que vivió, y es que el día que se iba a comprometer con su novio, simplemente no llegó y quedó plantada y con su familia presente.

“Me dejó plantada en la pedida de mano… Me dejó con toda mi familia esperando en Acapulco, nos habíamos puesto de acuerdo en que ahí nos íbamos a comprometer, pero nunca llegó”, dijo Erika.

Tras este terrible momento, la actriz quedó en profunda depresión y no quería volver a Acapulco porque le traía malos recuerdos.

Otro doloroso momento que vivió en su vida fue cuando se enteró que el padre de su hijo Ernesto Zedillo Jr. se había casado justo cuando ella estaba embarazada.

“Estaba en mi casa con 8 meses de embarazo, ya gorda, y entonces oigo Era enero y me acuerdo que escuché mucho escándalo...Oigo que dicen: ‘no se la enseñen, no le digan nada, no se lo enseñen’...Había salido en la portada de una revista la boda y todo...’Se siente horrible”, dijo la actriz en una entrevista hace unos años.

Erika Buenfil enseña cómo sanar un corazón roto

Aunque esto le dolió trató de verle el lado positivo, y era su hijo Nicolás, y además, nunca volvió a buscar a Ernesto, criando sola a su hijo y demostrando que es una mujer fuerte que puede salir adelante sola.

Te recomendamos: Erika Buenfil contó cómo fue el encuentro de su hijo con su padre y da lecciones de maternidad

La famosa demuestra que nadie se muere de amor, podemos superarlo todo, y sanar un corazón roto siempre dependerá de ti y de nadie más.

Erika siempre trata de verle el lado bueno a la vida, y se enfoca en ser feliz, sin dejar que su felicidad dependa de un hombre, demostrando que se puede ser soltera y disfrutar la vida al máximo, todo es cuestión de actitud.