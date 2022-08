Erika Buenfil contó cómo fue el encuentro de su hijo con su padre y da lecciones de maternidad

Erika Buenfil tuvo un fugaz romance con el empresario Ernesto Zedillo Junior del que poco se conoce pero del cual nació su hijo Nicolás, quien actualmente tiene 17 años. A pesar de que el hombre se había negado a responder por su paternidad, finalmente decidió contactar a su hijo.

La actriz ya había relatado que el hijo del ex presidente decidió no hacerse cargo de su hijo, pero después de varios años lo ha contactado.

“Para él fue como un impacto, se toma una foto y lo primero que hace es presumirla en su escuela, para él fue algo muy bueno, fue como sacudirse, como plantarse y decir, ‘si tengo una persona y existe’”, contó.

Erika Buenfil da lecciones de maternidad

Lejos de guardar rencor por pasar tantos años sin saber nada del padre de su hijo y por haberle negado el cariño, la artista dio lecciones de maternidad al apoyar a su hijo quien deseaba conocerlo.

“Mamá, me está tratando de contactar, que me quiere conocer, dice que viene para la casa”, relató que dijo emocionado el adolescente.

Buenfil agregó cual fue su reacción al conocer la noticia, mostrándose feliz por su retoño.

“Se comunica con el (Nicolás) porque en algún momento nos pasamos los teléfonos, le habla a su teléfono, iba a ser el cumpleaños (del adolescente) y le dije, ‘tú pídele, mi hijito, tú pídele algo ching..., caro’… dizque que le iba a llevar su regalo”. expresó.

En diciembre de 2021 ya había contado sobre los planes que tenía para el día en que Nico quisiera conocer a su padre, resaltando que ya no guardaba ningún rencor hacia Ernesto Zedillo Jr.

De igual manera, aseguró que se trata de un tema por resolver de su hijo y ella está dispuesta a acompañarlo en sus decisiones, para que logre alivianar sus inquietudes.

“Yo no guardo muchos rencores y la verdad es la vida de él. Creo que tiene derecho a tocar puertas tantas veces sea necesario y hasta yo misma llevarlo. Él no tiene ningún delito, él no es una persona mala y si él tiene inquietudes, que las tenga y tiene todo mi permiso y adelante. Es un tema ya de él. Lo que él decida, tendrá todo mi apoyo”, agregó.

El encuentro de padre e hijo habría resultado similar a lo que ella había esperado.