Erika Buenfil le importa poco lo que digan los haters: “¡Soy una señora guapa!”

El paso del tiempo no perdona a nadie y menos a los artistas que están en el ojo el huracán constantemente. Pero el caso de la actriz Érika Buenfil, salta fuera de lo común. Es pionera en incursionar en una red social de jóvenes y tener un éxito arrasador.

A sus 58 años en su cuenta en Instagram cuenta con 4, 8 millones de seguidores, mientras que en TikTok tiene más de 15 millones de personas que disfrutan de sus publicaciones.

No esconde su edad, se presenta tal cual es, sincera, con sus defectos y sus virtudes; con sus arrugas y sus canas; con sus inseguridades como toda mujer.

“Hay que aprender a vivir con defectos, virtudes y cosas que uno puede hacer y no. Y creo que todos tenemos inseguridad. Y sí, lo confieso, a veces uno se siente inseguro y no pasa nada, a seguir adelante”, expresó recientemente a los medios de comunicación, reseñó People.

Trató de estar siempre bien

Es muy tajante al hablar sobre el paso de la vejez y deja claro que en ningún momento busca disimular su edad. “El secreto de todos es decir ‘estoy creciendo, ya perdí la vista y uso lentes; no pasa nada’. Y me salen canas, me salen arrugas. Claro trata uno de estar muy bien siempre, pero pasan cosas”, dijo.

“A lo mejor no tienes el mismo cuerpo de antes y luchas por resistirlo, y por aguantarlo. Pero, de pronto, ciertos temas de salud u otros te impiden bajar como tú quisieras. No es falta de ganas, a veces el cuerpo no da, como se dice por ahí”, agregó.

Haters implacables

Pero los haters son implacables y desde sus redes sociales escriben cosas negativas para hacerla sentir que lo que hace no es acorde a su edad y que debería hasta salirse de TikTok para que deje de hacer el “ridículo”.

A esos comentarios le ha salido al paso la actriz, asegurando que “para los que me critican, háganlo también y punto”.

“Trató de presentarme tal cual soy, como una señora. Soy guapa ¿por qué no? Cuidada, presentable, pero como una señora normal, como todas. El público ahora con las redes sociales me ve afortunadamente tal cual soy”, dijo la protagonista de la telenovela Amores verdaderos.

Érika está muy clara que debe cuidarse para el público, pero no es alcanzar la perfección como algunos hacen creer, simplemente se toma esta situación muy relajada y se hace sus retoques para estar siempre bien.

“Trato de cuidarme, me pongo mis cositas [tratamientos estéticos] ¿por qué no decirlo?; mis mascarillas. Además, [trato de] comer sano”, resaltó.

“Todos tenemos inseguridades en la vida y todos tenemos teclas, y detonantes que pareciera que no y tratamos de estar bien”, agregó.