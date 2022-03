Victoria Ruffo y Erika Buenfil se convierten en las reinas de TikTok a sus 50 años

Cada vez son más las actrices que se unen a la red social de TikTok, haciendo divertidas coreografías. Algunas de ellas son Victoria Ruffo (59 años) y Erika Buenfil (58 años) quienes se han ganado el título de las reinas de la plataforma.

Ambas hacen reír a sus seguidores con sus ocurrencias y jocosos bailes a sus casi 60 años y prueban que la edad no es un límite para reinar en las nuevas tecnologías.

Victoria Ruffo y Erika Buenfil, las reinas del TikTok

Victoria pasó de ser Queen de las telenovelas para ahora conquistar la plataforma digital y demostrar su faceta más divertida.

La protagonista de telenovelas como ‘Simplemente María’, ‘La fiera’, ‘La madrastra’ y ‘Victoria’ siempre ha tenido una imagen de seriedad pero ahora destaca como toda una influencer mostrando su versión más graciosa.

Aunque la artista ha sido duramente criticada por sus pocas destrezas para bailar ella sigue disfrutando y sumando cada vez más seguidores en la plataforma. Hasta el momento supera el millón de seguidores.

" Señores y señoras! Tenemos una nueva reina del Tiktok”, “Divina amo que se atreva así debe ser se ríe de ella misma”, “Te amo Queen eres la mejor”, “Mi Queen hermosa te amo”, le comentan.

Por su parte, Erika Buenfil también ha demostrado que las redes sociales no son solo para adolescentes.

Desde 2020 se unió junto a su hijo Nicolás enloqueciendo a sus fans por su buen sentido del humor.

A diferencia de Ruffo, ella se ha adentrado más a los retos virales, sube vídeos con audios divertidos y actuando de manera exagerada.

“Saludos a la reina del tik tok, me confieso tu admirador, besos mi amor, te amo, saludos desde Perú, divina”, “La mejor como me haces reír”, “Excelente me encanta sus videos”, escriben en sus videos sus fans.

Ambas se han catapultado como las reinas de la plataforma y se llenan de elogios y lindo mensajes por parte de sus seguidores.