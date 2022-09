“No estorbó”: Erika Buenfil aseguró estar agradecida de ser madre soltera y ya la amamos

Como pocas veces, Erika Buenfil abrió su corazón y reveló lo que realmente piensa del padre de su hijo Nicolás, Ernesto Zedillo Jr, quien nunca tuvo contacto con el chico hasta hace tan solo unos meses, cuando se reunió por primera vez con él.

Durante una entrevista, la famosa actriz reveló que, en la actualidad, no se reúne con Zendillo pese al encuentro que él tuvo con su hijo a inicios de este año 2022.

Buenfil dejó claro que, aunque no tiene una cercanía con el progenitor de su hijo, no se lleva mal con él y tampoco siente ningún tipo de rencor por no haber estado presente durante los 17 años de Nicolás.

Por el contrario, la famosa afirmó sentir agradecimiento, ya que le brindó el “mejor regalo” de su vida, por lo que no se arrepiente de nada.

“Yo siempre le voy a estar agradecida, en lugar de odiarlo y en lugar de tirarle palabras feas o desearle lo… me regaló la bendición y la alegría más grande”, dijo.

Recalcó que durante todo el crecimiento del chico, el arquitecto jamás le causó problemas, por lo que simplemente cada uno siguió con su vida.

Erika Buenfil ha tenido una feliz vida de madre soltera

Aunque muchos consideran que Zendillo actuó mal al no estar presente en la crianza de su hijo, para Erika bastó que él pusiera la semilla para traer a Nicolás al mundo.

“Ningún novio me hizo el mejor regalo que él, porque aparte no estorbó, no me molesta, me dio la libertad de ser madre de un niño maravilloso”, destacó.

Según reveló la intérprete en una entrevista con Yordi Rosado, ella y Zendillo tuvieron una breve relación, pero de esta quedó embarazada.

Tras comunicárselo al arquitecto, este decidió alejarse. “Entonces yo decido tenerlo [al bebé] y él como que se aleja, no me dice nada. Dijo: ‘Me encantaría verte, a ver si mañana’, y ya no lo vuelvo a ver”, contó.

“Yo siempre le voy a desear algo bueno y si por algo llegó, sucedieron las cosas como sucedieron, mi respuesta es un niño hermoso de 17 años”, señaló.