Lo que hizo Inés Gómez Mont para que despidieran a Érika Buenfil: “El daño se le devolvió”

Érika Buenfil, ha defendido a su hijo a capa y espada, tanto que lo protegió hasta de su propio padre. Pero recientemente reveló que Nicolás ya tiene contacto con él, Ernesto Zedillo Jr., pero los usuarios en las redes sociales no se les pasa nada y recordaron el momento en el que Inés Gómez Mont, actualmente prófuga de la justicia, reveló el nombre del progenitor.

“El hijo de Érika Buenfil, Nicolás, es del señor Ernesto Zedillo Jr.”, dijo Gómez Mont ante las cámaras del programa de Pati Chapoy, quien expresó con sorpresa: “O sea que es nieto del expresidente Ernesto Zedillo”.

Esa situación que la actriz mexicana quería mantener en secreto, generó controversia en México: fue despedida de Televisa y le cancelaron todos los proyectos y novelas que tenía al confirmar que dicha información era cierta.

“Al día siguiente de que se reveló la noticia tenía llamado de telenovela. Confirmé que Ernesto Zedillo Jr. sí era el papá de mi hijo con Javier Poza y luego me cancelaron el llamado (...) me dijeron amablemente que sí me iban a pagar pero que ese era mi último día de llamado”, dijo Érika Buenfil a Yordi Rosado.

Fue muy difícil pero tengo mi hijo

Asimismo, dijo que Ernesto Zedillo se desapareció de su vida, lo que provocó que pasara momentos muy complicados con su hijo porque no la contrataron de nuevo para hacer novelas.

“Ya no me volvieron a llamar, para que me volvieran a dar trabajo fue horrible”.

Incluso comentó que en muchas oportunidades asistía a eventos en Monterrey donde la sentaban aparte porque la gente la rechazaba por ser madre soltera.

Al verse exhibida y desempleada, Érika Buenfil sostuvo que sólo ella era responsable de su verdad y que Inés Gómez Mont no tenía derecho a ventilarla; incluso, reprochó que no le haya ofrecido disculpas por difundir la información, reseñó El Diario de Yucatán.

“Yo lo único que puedo decir es que es verdad. En su momento voy a contar la historia o lo que me sucedió a mí, de mi parte (…) Mi hijo es mío. Sí, tiene un papá, pero nadie más que yo tenía derecho de hablar”, dijo.

El karma se devuelve

Han pasado muchos años desde que sucedió ese episodio en la vida de la actriz de “Amores Verdaderos” y ahora es Gómez Mont, quien pasa por un momento bien complicado: es prófuga de la justicia por robo y peculado.

Hace unos meses, en una publicación de Instagram donde se referían a la situación legal de la presentadora, Buenfil comentó que todo el daño que le hizo revelando algo que sólo le correspondía a ella como madre, se le devolvió.