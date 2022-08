¿Quién es Ernesto Zedillo Jr, el papá del hijo de Erika Buenfil? Así fue su historia de amor

Erika Buenfil reveló recientemente que su hijo Nicolás ya conoció a su padre, Ernesto Zedillo Jr, con quien vivió una breve historia de amor, que derivó en el nacimiento de su primogénito.

Sin embargo, el arquitecto de profesión no se hizo una figura constante dentro de su vida y por eso, apenas a sus 17 años, fue que pudieron establecer lazos, cayendo todo sobre los hombros de la actriz que lo sacó adelante como madre soltera.

La historia de amor de Ernesto Zedillo Jr y Erika Buenfil

Aunque la mexicana nunca ha querido ofrecer mayores detalles al respecto, se sabe que se conocieron en la discoteca Beibi’ O en Acapulco, Guerrero, y empezaron a salir. Tras un encuentro romántico casual, la protagonista de Amores verdaderos quedó embarazada.

Cuando ella le relató a Ernesto que estaba en la dulce espera, este se desapareció y no mantuvieron comunicación a lo largo de varios años. Por ende, no se hizo cargo del bebé ni mostró interés en acercarse, hasta ahora.

Buenfil lo mantuvo oculto durante mucho tiempo, pero no fue hasta 2008 que una periodista soltó la bomba en el programa de televisión mexicano Ventaneando.

“Empezaba con él y sucedió una noche… Yo no quería tener una relación, yo le huía a esa relación, para mí era, o es, un hombre más joven que yo, me daba un poco de miedo, un poco de que no quería perder mi tiempo, un poco de están jugando conmigo”, — Erika Buenfil sobre su relación pasajera con Ernesto Zedillo Jr.

Pese a esto, Erika Buenfil nunca se opuso a que su hijo conociera quién era su padre y bajo cuáles circunstancias llegó al mundo, siempre mostrándose muy sincera con él. Tampoco puso freno al reciente vínculo amistoso que desarrollaron.

“En alguna ocasión nos intercambiamos los celulares y le di el de él. Un día de la nada me dice mi niño: ‘Mamá, mi papá me está tratando de contactar, dice que me quiere conocer y que viene para la casa’ y, como iba a ser el cumpleaños de mi hijo, le dije de broma que le pidiera algo caro de regalo”, relató la famosa según People.