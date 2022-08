Ernesto Zedillo Jr.: Ellas son las hijas que si reconoció: son idénticas a su hermano Nicolás, hijo de Erika Buenfil

Ernesto Zedillo Junior, es hijo del ex presidente de México, Ernesto Zedillo, y aunque el hombre ha mantenido un perfil bajo, ha estado envuelto en algunas polémica tras el fugaz romance que mantuvo con Erika Buenfil, con quien tuvo a su hijo Nicolás, a quien le negó la paternidad.

Zedillo Jr. es un empresario y arquitecto, de 48 años. En 2005 nació Nicolás, hijo que comparte con la actriz y con quien despues de 17 años decidió establecer contacto, según contó recientemente la artista.

“Él me llama para ir a una fiesta a Valle de Bravo. Entonces, ahí le digo ‘yo tengo que decirte algo’ y pues él no reaccionó padre, se asustó un poco, sí me cree, pero no pensaba casarse... no, nunca dudó, ‘pero qué vamos a hacer’ Entonces yo decido tenerlo y él como que se aleja, no me dice nada... dijo ‘me encantaría verte, a ver si mañana’ y ya no lo vuelvo a ver”, contó Erika sobre su relación.

Ellas son las hijas de Ernesto Zedillo Junior

El desliz de Ernesto no impidió su boda con Saenz y el 8 de enero celebraron su unión en Los Cabos en el Hotel Sheraton Grand. Más tarde le dieron la bienvenida a sus hijas Isabella y Victoria.

Rebecca destaca como periodista, modelo y coach, a través de sus redes sociales suele compartir algunas fotografías modelando y posando junto a sus hijas.

Isabella Zedillo

El mismo año que contrajeron nupcias nació su hija Isabella, quien actualmente tiene 17 años, al igual que su hermano Nicolás. La joven nació apenas cuatro meses despúes que el hijo de Buenfil

Isabella es la primera hija de Ernesto con Rebecca. Foto: Instagram

Victoria Zedillo

Un año más tarde nació Victoria. Ambas hermanas mantienen gran parecido a su hermano Nicolás, incluso son casi de la misma edad.

Victoria es la hija menor del empresario. Foto: Instagram

Sobre la vida del empresario se conoce muy poco, al mantenerse alejado de los medios. Se estima que maneja una gran fortuna al ser miembro de tres importantes despachos de construcción, donde tiene a su cargo diversos proyectos multimillonarios. Hace algunos formó parte de algunos proyectos de obras arquitectónicas como en Boca de Río, Torre Veracruz y un conocido mega proyecto turístico en Cozumel.