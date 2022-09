Hijo de Erika Buenfil no peleará por herencia de su padre ni quiere su apellido: “soy Buenfil”

Nicolás Buenfil, el hijo de Erika Buenfil ha demostrado su madurez a sus 17 años, y en una reciente entrevista confesó que ahora convive más con su padre, Ernesto Zedillo Jr.

Y es que al enterarse que Erika estaba embarazada la abandonó, y luego se casó, por lo que ella jamás lo buscó y crio a su hijo sola, sacándolo adelante y convirtiéndole en un joven ejemplar y exitoso.

Sin embargo, tras muchos años de ausencia su padre reapareció en su vida, y quiso conocerlo, algo que a Nicolás le gustó mucho, tanto que ya lo perdonó y ahora tiene una gran relación con su padre, dejando ver su gran corazón.

“Ya lo perdoné, no le guardo rencor. Me gusta verlo y convivir con él junto con mis dos medias hermanas (Isabella y Victoria). Veo que las cuida y que ellas lo quieren, eso es suficiente para mí”, dijo el joven durante una entrevista en Quien.

Pero, además, dejó ver que es un joven humilde, y que tiene grandes valores, inculcados por su madre.

Hijo de Erika Buenfil asegura que no quiere pelear por la herencia de su padre

El hijo de Erika Buenfil, Nicolás, dejó claro que, aunque ahora conoce a su padre y está conviviendo mucho más con él, no tiene intenciones de pelear por su herencia, ni de llevar su apellido.

“He crecido con eso y ya me acostumbré a que se diga que soy el nieto del ex presidente de México, pero yo mantengo mi humildad. Hasta ahora no lo he conocido y está bien. Yo creo que sí sabe de mí, pero no lo busco y no hemos hablado; no soy mucho de política y no pelearía por una herencia como tampoco por el apellido, yo soy Buenfil como mi mamá”, aseguró el joven.

Además, Nicolás aseguró que no tiene intenciones de vivir con su padre, ni dejaría a su madre por nada del mundo, reconociendo la titánica labor que la actriz vivió para sacarlo adelante.

“Mi mamá significa mi mundo, no sé qué haría sin ella. Es mi guía, mi apoyo incondicional en las buenas y en las malas. Le cuento todos mis problemas y siempre me ayuda a resolverlos. Es mi mejor amiga, la amo y admiro su terquedad y lucha de todos los días. Es una fregona porque ella sola, trabajando duro, me sacó adelante con amor. Estoy feliz y agradecido por ello”.