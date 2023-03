La critican, pero a sus 59 años Érika Buenfil no teme presumir con orgullo sus arruguitas

La actriz Erika Buenfil es una de las protagonistas de telenovelas consentidas, derrochando belleza y talento en producciones como y Amor en Silencio (1988), Marisol (1996) y Amores Verdaderos (2012). Desde hace un par de años, su buen sentido del humor la llevó a convertirse en “la Reina de TikTok”, dejando ver que no hay edad para ser una estrella viral divirtiéndose.

Hace apenas un año, la actriz triunfó con Vencer al pasado y ahora ha acaparado la atención de los televidentes con Perdona nuestros pecados, al lado de Jorge Salinas.

“Muy contenta con un personaje que me encanta, con una producción [con la] que me gusta trabajar, es la segunda vez que trabajo con Lucero (Suárez) y estoy muy contenta, ahora sí lo estoy diciendo oficialmente porque no me gusta decir mucho las cosas, pero ya es un hecho”, dijo Buenfil en un reciente encuentro con medios de comunicación.

Para Érika esta telenovela ha sido un reto ya que da vida #una mamá de una familia de muchos hijos, de una familia muy adinerada en una hacienda” que tras enfrentarse a su marido, “un hombre muy poderoso”, termina pagando las consecuencias.

La actriz ha mostrado su lado más natural con este personaje pues posee un look más natural, dejando ver sin temor el paso de los años en su rostro.

Érika Buenfil muestra sus arrugas sin temor

A través de sus historias de Instagram, la actriz ha compartido imágenes de su transformación antes de salir a escena. Recientemente mostró una fotografía en la que aparece frente al espejo sin una gota de maquillaje.

Érika Buenfil Érika Buenfil se deja ver al natural (Instagram)

Ésta no es la primera vez que Buenfil se muestra sin maquillaje. En varias ocasiones le han aplaudido por ser una inspiración para abrazar el paso del tiempo.

Aunque sus publicaciones están llenas de halagos y comentarios que la coronan como “una reina”, no faltan quienes sólo se dedican a criticar y señalar que “ya le cayeron los años encima”.

“El cuello y las manos no mienten, ya se le salieron los años”. “La edad no perdona ya te cuelga la piel como a los guajolotes”. “Ya estás ruca”. “Pues jovencita ya no está, le cayeron los años encima”. “Ya se ve vieja”. “Ya no está en edad”, se lee en redes sociales.

La actriz no tiene tiempo para los haters, al contrario, les demuestra que digan lo que digan, ella es feliz como es.

Ya sea en fotos o sus videos de TikTok, para Érika no es ningún problema mostrarse en su día a día, incluso si es antes de dormir cuando ya está “de cara lavada”.

Si algo nos han enseñado famosas como Érika Buenfil es que la vida es para disfrutarse sin importar el qué dirán. Ella es una de las actrices que nos recuerdan que no hay que avergonzarse por el paso del tiempo.

Las mujeres somos siempre presionadas para lucir de cierta forma cuando llegamos “a cierta edad” y es momento de entender que no tenemos que darle gusto a nadie ni ver el paso del tiempo como una condena.

Y por supuesto tampoco está peleada con el maquillaje ni recurrir a métodos para maximizar su belleza. De hecho, es común que muestre sus transformaciones.

No existe un límite de edad cuando de divertirse y cumplir sueños se trata. La protagonista de “Amores verdaderos” se caracteriza por tener una personalidad divertida, carismática, y espontánea que la ha llevado a ganar el amor y respeto de los fans en sus redes. Además, tiene un estilo elegante y moderno, que la ha convertido en un gran referente de la moda para mujeres de 50 o más.

Es por ello que no tiene tiempo para enfocarse en los comentarios de aquellos que sólo buscan molestar e incomodar a quienes están disfutando del momento como ella.