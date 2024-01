Hijo de Erika Buenfil la exhibe en el momento más vergonzoso durante sus vacaciones en Japón

Erika Buenfil y su hijo, Nicolás, recibieron el 2024 en Japón, donde además de la celebración, pasaron momentos muy divertidos. Eso sí, algunos de ellos bastante vergonzosos para el joven pues la llamada “Reina del TikTok” no perdió la oportunidad de grabar sus ocurrencias frente a todos.

La actriz no perdió la oportunidad de visitar el parque de atracciones Disney Tokio junto a su hijo pero lo que parecía un día normal madre e hijo, terminó siendo el momento perfecto para grabar TikToks sin importar la multitud.

“En pleno Disney, chavalines, mi mamá haciendo un TikTok. No, no, no ¿cómo no le da oso? O sea pasan aquí todos, miren”, dice Nicolás, mientras graba a su madre bailando a la distancia. Posteriormente, Erika se acerca muy orgullosa diciendo que por fin le había salido su grabación. “¡Ya me salió! Como pude porque la gente me estaba viendo ¡pero lo logré, vámonos!”, dice a la cámara.

La protagonista de Perdona nuestros pecados compartió en sus redes sociales personales el resultado, en donde mostró que estaba bailando un trend al ritmo de la canción Put a Ring on It de Beyoncé.

Mientras algunos se rieron junto a Nicolás del “momento vergonzoso” que le hizo pasar, otros aplaudieron sus ocurrencias y festejaron que ella siempre es feliz y que nunca le importa el qué dirán.

“hellow chavalin como te explico q eres el más afortunado del mundo al tener esta mamá tan llena de vida, de felicidad y tu eres igual q ella”; “jajaja morí de risa “como no le da oso”; “Ella vive la vida al máximo por q nunca sabes si abra un mañana”; “me encanta que no le importa el qué dirán y siempre hace lo que quiere”; “Tu mamá es genial, cuidala mucho y disfruta de ella, creeme, lo que divierte, la hace fuerte y eso es lo que cuenta”, expresaron.

La actriz ha estado grabando varios videos que ha ido compartiendo en sus redes sociales, con lo cual ha mostrado su lado más divertido en tierras niponas.

Érika Buenfil La actriz pasó las vacaciones de Año Nuevo con su hijo en Japón (Instagram)

Érika Buenfil preocupa tras terremoto en Japón

La mañana del 1 de enero, la noticia de un terremoto de 7.4 grados en la prefectura de Ishikawa, situada en el centro de la mayor isla nipona, Honshu, preocupó al mundo pues además llegó con una alerta de tsunami y el reporte de decenas de muertos y cientos de heridos y damnificados.

Internautas recordaron que Buenfil y su hijo, además de otros famosos mexicanos como Galilea Montijo y Christopher Uckerman se encontraban también en Japón por lo que inmediato comenzaron a enviar mensajes preguntando por ellos. Por fortuna, todos se reportaron de inmediato, asegurando que se encontraban bien.

Estoy bien gracias a Dios Gracias por la preocupación. En Tokio todo bien. — Erika Buenfil. (@ebuenfil) January 1, 2024

“Estoy bien gracias a Dios Gracias por la preocupación. En Tokio todo bien”, escribió la actriz en Twitter. Por su parte, Nicolás recurrió a su cuenta de TikTok para publicar un video en el que agradeció a sus seguidores por sus mensajes y explicó que no estaban en el epicentro del terremoto, aunque sí se enteraron de las consecuencias del desastre a través de las noticias locales.

“Aquí ando chavalines, todo bien. Yo no estaba en esa ciudad por suerte, pero si vi que tembló horrible. Les mando un becerro y gracias por preguntar”, dijo.