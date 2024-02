¿A favor de Piqué? Prensa española se va contra Shakira: dicen que esta parte de su cuerpo no es real

Shakira ha vuelto a ser víctima de la prensa catalana luego de que un famoso medio, difundiera un rumor que apuntaba a que una parte del cuerpo de la barranquillera sería falsa, retomando una foto del pasado de la cantante.

Desde que anunciaron su separación en junio del 2022, Shakira y Piqué se volvieron el blanco de la prensa, sacando a relucir algunos de los ‘trapos’ más sucios de su relación, y dando a conocer la infidelidad del exfutbolista que habría detonado la ruptura de su relación.

Gerard Piqué y Shakira tenían algunos negocios juntos. Gerard Piqué y Shakira tenían algunos negocios juntos. / Foto: Instagram @shakira

Sin embargo, desde que la colombiana se mudó a Miami, parece que los países se dividieron en dos, y en España han tomado partido por Piqué, o al menos así parece ser, y es que, se dice que desde hace un tiempo han empezado a tomar medidas en los antros que visita el fundador de la Kings League, omitiendo las partes de las canciones donde aparece su nombre.

“Estuve en varias discotecas y descubrí que en las canciones de Shakira censuran la palabra ‘Piqué’ y está censurada la canción de Bizarrap de Shakira cuando habla de Piqué. No soy tonto, en varios lugares le sacan la palabra ‘Piqué’, lo hacen todo mucho más liviano para que este español no sufra su ego”. Reveló Javier Ceriani de ‘Chisme No Like’.

Prensa española señala que la dentadura de Shakira es falsa

El medio catalán ‘El Nacional’ arremetió contra Shakira luego de que difundieran un fuerte rumor sobre el físico de la cantante, revelando que, supuestamente, se habría sometido a diferentes arreglos estéticos que le habrían costado alrededor de 63.000 euros.

Lo primero que hicieron fue compartir una fotografía de la barranquillera cuando era joven haciendo énfasis en su dentadura, bajo un alarmante título en el que se leía: “Impacta”, fotos “bestiales” y “brutales” de Shakira sin dentadura postiza: “¡No me lo creo!”

El medio mencionó que en el pasado, la colombiana presumía una sonrisa ‘irregular’ y que no estaba del todo ‘alineada’, revelando que en “un intento desesperado por mejorar su imagen”, recurriendo a tratamientos dentales extremos, llegando incluso a asegurar que la cantante estaría usando una dentadura postiza.

Pero esto no fue todo, pues también habrían revelado otras supuestas cirugías a las que se habría sometido Shakira para mejorar su aspecto y presumir y juvenil rostro a los 47 años.

Shakira Catherine Powell / Getty Images (Catherine Powell/Getty Images for MTV)

“Entre estos, destaca una prótesis en el mentón valorada en unos 11.000 euros, capaz de transformar radicalmente su perfil facial, otorgándole una apariencia más equilibrada y armoniosa en general. Además, se rumorea que Shakira se somete regularmente a tratamientos de ácido hialurónico y bótox para mantener su juventud, junto con un lifting facial para combatir los signos del envejecimiento, una lipoescultura para mantener su esbelta figura y una rinoplastia para perfeccionar la forma de su nariz”.