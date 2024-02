¡Se vengó de Sergio Mayer! Issabela Camil enciende la red y presume su mini cintura a los 55

A finales de enero se dio a conocer que Sergio Mayer incursionaría en la ahora ya famosa plataforma de contenido para adultos OnlyFans, lo que no habría hecho mucha gracia a su esposa Issabela Camil.

Esto se supo luego de que durante una de las transmisiones en vivo de Mayer, una de sus hijas le hiciera un comentario que despertó sospechas de separación: “Hola papá ¿cuándo vas a regresar a la casa?”, a lo que él respondió: “Mija, aguántame, aguántame, dame unos días más para que se calme tu mamá porque está insoportable, te prometo que cuando se calme regreso”.

Para acceder a su contenido, los usuarios tendrían que pagar un total de 20 dólares mensuales, en el que reveló que postearía algunas fotografías ‘candentes’ pero ‘cuidadas’ de una forma artística. Además, contó que la finalidad de unirse a esta plataforma es para pagar la escuela de sus hijas.

“Mis hijas no saben, al principio me dijeron que cómo se me ocurría hacerlo y les dije: ‘mis amores, alguien tiene que pagar las escuelas. No tengo problema ni empacho en decirlo’”.

Issabela Camil se ‘venga’ de Sergio Mayer con sensuales fotografías

Tras darse a conocer este anuncio, se especuló que la pareja estaría al borde del divorcio, viviendo en distintas casas desde que se supo que el actor compartiría su sensual contenido. Sin embargo, luego de que Mayer posteara unas candentes imágenes donde se le ve su tonificado cuerpo, su esposa hizo lo propio y le demostró que ella también “tiene con qué”.

Issabela Camil no apostó por un vestido de la venganza, más bien le pagó con la misma moneda a Sergio Mayer y compartió una fotografía que encendió las redes sociales, presumiendo el impactante abdomen y minicintura que posee a los 55 años.

Fue en su cumpleaños 55 que la esposa de Sergio Mayer, hizo lo suyo y dejó de lado sus elegantes vestidos para mostrar a sus seguidores una de sus facetas más sensuales.

La foto de Issabela Camil que encendió las redes sociales

Fue una galería de imágenes que Issabela Camil compartió en redes sociales con motivo de su cumpleaños, con un mensaje en el que se leía: “Birthday girl”.

Pero decida a impactar a sus seguidores, la actriz mexicana mostró una sexy fotografía en la que posa con una blusa de encaje negra, muy al estilo ‘underboob’ que dejaba ver su abdomen plano, un diminuto ombligo y una pequeña cintura, mientras posaba frente al espejo.

Esta imagen le valió de cientos de halagos por parte de sus seguidores, que le dejaron comentarios que decían: “Mis respetos Issabela, solo puedo decir WOOOOWWWWWW”, “De grande quiero tener tu cintura y abdomen”, “Yo viendo tu abdomen después de cenar unos hotcakes”, “De repente se me quitaron las ganas de comer 😢 waaao el abdomen”.

