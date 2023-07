La historia de amor de Sergio Mayer e Issabela Camil: la actriz “lo hizo esperar” por un gesto

Una de las relaciones más sólidas del espectáculo mexicano es la de Sergio Mayer e Issabela Camil. En más de tres lustros, han crecido como matrimonio y formaron una familia con dos hijas.

No obstante, la historia de amor de esta pareja no comenzó con el pie derecho. Al contrario, Mayer tuvo un gesto cuando se conocieron por el que Camil se negó a darle una cita por mucho tiempo.

¿Cómo se conocieron Sergio Mayer e Issabela Camil?

La famosa pareja se conoció en el concurso El Salto de las Estrellas en el año 2004. Durante el evento, la madre de Issabela Camil, la exmodelo Tony Starr, decidió presentarlos a ambos personalmente.

“Nos presentó mi mamá. En ese momento mi mamá estaba en una fundación, estaba ayudando en un evento para el Teletón para recaudar fondos…”, narró Camil en De noche todo pasa.

“Sergio fue uno de los actores que estaba concursando. Yo estaba de conductora, yo iba a conducir el evento”, enfatizó en aquella oportunidad la intérprete de ahora 54 años de edad.

“Ella vivía en Los Ángeles, solo venía a conducir, de repente llegamos a las prácticas y mi suegra me vio, se me acercó y me dijo ‘te quiero presentar a mi hija”, agregó Mayer en el programa. “Ella fue el Cupido”, destacó Camil.

Sergio Mayer e Issabela Camil se conocieron en el año 2004 | (Instagram)

El gesto por el que Camil “hizo esperar” a Mayer por una cita

La conversación entre ambos fluyó de forma espontánea y el presentador decidió pedirle su número telefónico. Ella aceptó, pero se desencantó por completo del actor por lo que vino después.

Y es que, mientras le daba su contacto, Mayer pidió a su asistente que anotara los dígitos, un gesto que, según confesó ella al conductor Yordi Rosado, le pareció “supermaleducado” y “naquísimo”.

“Para mí era normal”, dijo Sergio en la visita que hicieron a la emisión. “¡No es normal!”, replicó Issabela luego de escuchar su pretexto ante el comportamiento que considera inaceptable.

A causa de ese detalle, la famosa decidió no aceptar las llamadas de Sergio con diferentes excusas, por lo que él tuvo que hacer un esfuerzo mayor para poder concretar una cita con su ahora esposa.

“Dije ‘va, va, ¿vas a jugar? Yo te voy a regresar la bolita’. (...) Me habló ene número de veces, fue a Acapulco, me buscó… y nunca (le respondí)”, contó. “Lo hice esperar muchísimo por ese detallito”.

Las cosas dieron un giro a favor de Sergio Mayer cuando, tiempo después, se reencontraron de manera casual en el aeropuerto. “Iba desvelado, sin rasurar, iba yo en mi peor (estado)”, recordó.

“Le digo, ‘¿qué onda? Te he marcado y no me respondes”, rememoró. Tras su inquisición, la hermana de Jaime Camil vio algo que la hizo cambiar de opinión y decidió darle una oportunidad al famoso.

“Se quedó así de ‘Ahora sí te voy a responder”, explicó el exdiputado. “Eso le gustó, vio que no era lo que pensaba, porque pensó Solo para mujeres, soltero, anda para arriba y para abajo…”.

La peculiar primera cita de Sergio e Issabela

Después del encuentro, Issabela Camil aceptó la llamada del antagonista de La fea más bella. Luego celebraron su primera cita en un concierto de Ricky Martin, con quien Sergio Mayer tenía amistad.

En la salida, el galán de ahora 57 años se arriesgó y la presentó como su prometida en el backstage. “Era la primera vez que salíamos, le dije (a Martin): ‘Mira, te presentó a mi futura esposa, nos vamos a casar”.

“Y Ricky ‘oye, ¡qué padre!’. La felicitó, la abrazó, le dijo: ‘te estás llevando un partidazo’. De hecho, hasta le dijimos que si quería ser padrino”, relató el exGaribaldi.

Camil confesó que no sabía “con qué estaba más impresionada, si abrazar a Ricky o la noticia de que ya me iba a casar o ya me había casado”. A pesar de eso, siguieron saliendo e iniciaron una relación en 2005.

Finalmente, en 2009, contrajeron nupcias en la Riviera Maya. En ese entonces, ya eran padres de su hija mayor, Antonia. Luego tuvieron a Victoria. Ahora, 14 años después, siguen juntos y enamorados.