¿Quiénes son las hijas de Sergio Mayer? Las dos siguen sus pasos en la actuación

Sergio Mayer y su hijo mayor, Sergio Mayer Mori, están distanciados desde hace un tiempo. El actor lo confesó sin dar más explicaciones durante una emotiva dinámica en La casa de los famosos.

No obstante, aunque su relación con el retoño que tuvo con Bárbara Mori actualmente es complicada, el artista tiene dos hijas con Issabela Camil con las que la historia es muy diferente.

“Ellas son mi motivación. Por ellas hago, por ellas me enfrento, por ellas doy la cara, por ellas lucho, por ellas estoy aquí. Ellas me dijeron: ‘papá, cuídate, no hagas esto…”, confesó en la misma emisión.

“Yo soy mejor persona, mejor ser humano, mejor padre, gracias a ellas. Las dos son mi orgullo y me siento orgulloso de ser su padre. Gracias, mis amores, por ser como son”, expresó.

Ellas son las bellas y talentosas hijas de Sergio Mayer

Antonia y Victoria son los nombres de las hijas de Sergio Mayer. Si aún no las conoces, a continuación, te las presentamos y te mostramos cómo lucen en la actualidad.

Sergio Mayer es el orgulloso padre de dos bellas y talentosas hijas | (Instagram)

Antonia Mayer

La hija mayor de Sergio Mayer e Issabela Camil es Camila Antonia. Ella nació el 20 de octubre de 2006. Ahora, tiene 16 años y ya empezó a construirse una trayectoria actoral a la par de sus estudios.

Antonia debutó como actriz al lado de su papá con una aparición en la serie Soltera, pero no sola en 2013. No obstante, no volvió actuar sino hasta mucho después en Soy tu fan: la película (2022).

“Al principio la verdad no lo buscaba (ser actriz), me quería dedicar a otra cosa, pero llegó el casting de Soy tu fan y tuve una conexión con el papel y pensé ‘voy a intentarlo, no pasa nada”, dijo a Caras.

“Al final me tocó hacerlo y me gustó mucho”, confesó. El año pasado, Antonia estuvo inmersa en el rodaje de la tercera entrega de Soy tu fan, en donde repetirá el papel que tuvo en la cinta: Billie.

Por otro lado, ya firmó con una agencia para seguir expandiendo su carrera. No obstante, actuar no es lo único que quiere hacer, pues compartió que le gustaría estudiar diseño de moda o interiores.

La jovencita también ha modelado y encabezado las portadas de revistas. Asimismo, es toda una influencer con miles de seguidores en Instagram, en donde comparte un poco de su vida.

Antonia es la hija mayor de Sergio Mayer | (Instagram)

Victoria Mayer

La hija menor de la pareja de actores es Victoria. Ella llegó el 7 de abril de 2011, por lo que tiene 12 años. Al igual que su hermana, compagina su educación con su carrera como actriz y modelo.

De hecho, ambas forman parte de la misma agencia, pero sus recorridos son distintos. En su caso, se quedó con su primer rol y se estrenó como intérprete en la película Corazonada (2022).

Al presente, se desconocen qué otros proyectos tenga en el radar, pero no hay duda de que tiene el talento, la belleza y el carisma para triunfar en la actuación por sus méritos, como Antonia.

Aparte de actuar, Victoria también ama practicar deportes como karate y gimnasia. También le gusta compartir con sus amigas, tal como lo ha demostrado en su perfil en la red social Instagram.

Victoria es la hija menor de Sergio Mayer | (Instagram)

Además de tener estrechos lazos con sus papás, las hermanas tienen una bella relación entre ellas y comparten varias cosas, como sus dotes para modelar y su amor por la moda, los viajes y los animales.