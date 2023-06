‘La casa de los famosos’: ¿qué proyectos tienen en común Sergio Mayer y Poncho de Nigris?

Sergio Mayer y Poncho de Nigris son dos de los integrantes que más han llamado la atención en La casa de los famosos México debido a sus revelaciones, polémicas actitudes y también su relación.

A lo largo de su participación en el popular reality show de TelevisaUnivisión, los famosos han tenido algunos enfrentamientos, pero también momentos de complicidad en los que dejan ver su amistad.

Y es que, aunque no están claras las fechas ni el lugar, ambos se conocen desde hace más de tres lustros y existe una confianza entre ambos. En ese tiempo, también han llegado a trabajar juntos.

¿En qué proyectos trabajaron juntos Sergio Mayer y Poncho de Nigris antes de La casa de los famosos?

El primer proyecto que Sergio Mayer y Poncho de Nigris tienen en común es Big Brother México. De hecho, el presentador de televisión alcanzó la fama en el país gracias al programa de telerrealidad.

No obstante, no participaron en la misma edición. De Nigris formó parte del el show en la segunda entrega, conocida como Big Brother: El Complot, la cual fue transmitida en el año 2003.

Durante esa temporada, los participantes no eran famosos. Poncho, de entonces 26 años, quedó en tercer lugar. Por otro lado, Mayer fue uno de los concursantes de una entrega solo para celebridades.

Se trató de Big Brother Vip 3 - Capítulo 2, emitido en 2004. El actor quedó en segundo lugar en esa temporada a sus 38 años de edad, perdiendo el gran premio antes Roxana Castellanos.

Ahora, la producción en la que trabajaron juntos por primera y única vez es Solo para mujeres. De hecho, ambos han discutido en varias ocasiones sobre el espectáculo en La casa de los famosos.

La producción de estriptis teatral fue lanzada en 1999. El exdiputado fue uno de los miembros originales del cast y productor de la puesta en escena que lanzó con el también actor Alexis Ayala.

Mientras, Poncho se unió al elenco alrededor de 2005; pero, tal como se contó en La casa de los famosos, se salió para formar parte del show Piel caliente. Según medios, debutó en el grupo rival en 2008.

A pesar de eso, cuando se preparaba la última presentación de Solo para mujeres en 2009, Ayala dijo a la prensa haber invitado a todos los exparticipantes para formar parte de la gran despedida.

Luego los famosos que también comparten el hecho de ser licenciados en Administración de Empresas participaron en programas de telerrealidad parecidos, pero no volvieron a coincidir.

Por ejemplo, el exGaribaldi estuvo en Bailando por un sueño en 2005 y De Nigris en Bailando por la boda de mis sueños durante 2006. Ambos, curiosamente, fueron eliminados en las primeras rondas.

Sin embargo, no se reencontraron en un mismo proyecto otra vez sino hasta ahora en La casa de los famosos México, en donde no han dudado en exponer todas sus experiencias juntos.

Los pleitos de Poncho de Nigris y Sergio Mayer por Solo para mujeres

Por ejemplo, a inicios de junio, Poncho de Nigris confesó que el elenco de Solo para mujeres usaba hasta dos calcetines en su ropa interior para aparentar mayor volumen de sus genitales.

“Yo de eso me vengo enterando ahora”, expresó Sergio Mayer tras escucharlo, pero su excolega aseguró que él también lo hacía. Ante esto, negó la acusación y afirmó que era imposible.

“¿Cómo te vas a poner si entrabas corriendo a cambiarte? (…). Te cambiabas el calzón cada número, tenías 20 segundos para cambiarte”, replicó. Empero, Poncho explicó que sí había tiempo.

Además, aseveró que llevaban el relleno dentro de la tanga, la cual no se cambiaban entre actos.

En otra ocasión, discutieron cuando De Nigris, apoyado por la narración de Wendy Guevara, aseguró que Mayer cobraba la cantidad de 800 mil pesos por cada show erótico. Mientras, él solo 15 mil.

Por esta razón, Poncho y algunos compañeros “se robaron el concepto de Solo para mujeres” y lanzaron un espectáculo con el nombre Piel caliente, explicó Guevara en La casa de los famosos.

“Con Solo para mujeres se hizo millonario”, insistió el host, pero Bárbara Torres no le creyó. “El dinero que yo tengo es porque mi mujer me mantiene y luego mi suegro nos heredó”, dijo Mayer.

En una tercera ocasión, el regiomontano de 47 años afirmó que vio a Alexis Ayala y Sergio Mayer besarse en los labios. También dijo que tenían prohibido por contrato tener relaciones con fanáticas.

En La casa de los famosos, ambas personalidades además han tenido pleitos por otros temas, pero mantienen su alianza al menos hasta los momentos.

Cabe destacar que no es la primera vez que Poncho de Nigris habla sobre el antagonista de La fea más bella. En el podcast Creativo, afirmó que perdió su papel en Código postal por faltar a un llamado por culpa de Mayer.

“Fui a un show de Solo para mujeres y me dice Sergio Mayer: ‘Ya hablé con el Güero Castro (…), pedí permiso por ti’. Y ahí voy de pend***, no había pedido nada”, recordó.

“Le dije (a Mayer), pero le valió porque teníamos un show. Me dijeron: ‘Ya estás fuera de la novela’. Y yo: ‘Bueno’. En ese momento me valía…”, contó. “No me volvieron a hablar para ninguna novela”.

A pesar de esa situación, se deshizo en halagos para el intérprete de 57 años. “El vato es bien visionario, bien inteligente y buena persona, y muchos lo tachan, igual que a mí…”, expresó.

“El vato ya tenía lana, yo lo conozco, aparte la mujer anda con él porque es inteligente, buen padre, buena persona. Y a mí me gusta hablar bien de las personas que han hecho bien a mi vida”, agregó.

“De hecho yo me porté mal con él, traía mucha ambición en ese momento, era muy atravesado”, reconoció el famoso.