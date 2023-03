La despedida de Poncho de Nigris a ‘La Tigresa’: así fue su polémica relación

Irma Serrano, mejor conocida como ‘La Tigresa’ murió a los 89 años, según informó La Asociación Mexicana de Intérpretes a través de redes sociales. Sin dar a conocer las causas del deceso, se lee en el comunicado: “@ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Irma Serrano. Conocida como “La Tigresa”, fue una cantante, actriz y política mexicana de amplia trayectoria. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”.

Por medio de Twitter, Poncho de Nigris dedicó unas palabras para recordar a la vedette, con quien se le relacionó sentimentalmente hace más de 15 años, algo que el famoso negó en varias ocasiones.

Asimismo compartió una de las fotografías más polémicas por las que se llenó de señalamientos en torno a sus intenciones con ella. En su mensaje escribió que a ella le gustaría ser recordada “con un tequila”.

“QEPD Doña Irma Serrano. Una fregona de sus tiempos, vuela alto. Dos días antes de mi cumple. A recordarla con un tequila como le gustaba. Amor y paz a todos, pronto nos encontraremos en algún otro lado”.

Poncho de Nigris ganó gran popularidad tras participar en el reality show de los 2000 Big Brother. Esto marcó un marcó un parteaguas en su carrera que apenas comenzaba pues además lo llevó a relacionarse con Irma Serrano.

La cercanía que ambos tenían por supuesto dio mucho de qué hablar ya que entre ambos había una diferencia de edad de poco más de 40 años.

El conductor mexicano fue señalado en varias ocasiones por supuestamente aprovecharse de la fama y fortuna de la vedette. Luis Felipe García, sobrino de ‘La Tigresa’ incluso aseveró que De Nigris lo “despojó” de bienes materiales.

El conductor negó sostener un romance con la famosa y acusó a García de tenerla cautiva en su casa de Chiapas y que él era quien en realidad se estaba aprovechando del dinero y sus propiedades.

“Se adueñó de ella, una mujer que estaba sola, y se aprovechó de ella para quedarse con sus propiedades, me imagino, no sé si aún tenga dinero todavía, pero sí, yo no toqué ni un peso”, aseveró De Nigris en Hoy.

El conductor también señaló en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que la actriz intentó tener intimidad con él.

“Una vez sí me quiso agarrar la mano, una vez se desnudó. Yo le dije que me gustaban los hombres. Nunca la besé, nunca le di un beso en la boca. No me gusta decir mentiras. Más que la respeté, yo la veía con una abuela porque era grande; imagínate haber tenido relaciones sexuales con ella, yo no lo iba a disfrutar, no estaba enamorado”.