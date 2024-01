¡Pidió ayuda! Thalía revela haber sido diagnosticada con ‘disgeusia’ ¿Qué es y cómo se cura?

A través de un video en su cuenta de TikTok, Thalía mostró su preocupación por saber si alguno de sus seguidores, como ella, padecían el mismo trastorno, del que pidió encarecidamente ayuda para entender más del tema.

Esta vez, no fue un anuncio de nueva música, el que la cantante de ‘Amor a la Mexicana’ hizo en redes sociales, sino que lo ocupó para dar a conocer que hace poco había sido diagnosticada con un raro trastorno que estaría padeciendo desde finales del año pasado, pero que apenas lo había hecho público porque pensó que se trataba de algo pasajero.

Thalía TikTok: @thalía (TikTok: @thalía)

Sin embargo, la cantante notó que la sensación ya se trataba de algo recurrente, que la lleva atormentando ya un tiempo, por lo que decidió dar a conocer su diagnóstico para poder entender más sobre su padecimiento a través de los testimonios de las personas que también lo sufren.

También te podría interesar: Thalia reaccionó a la imitación que hizo de ella Mariana Garza usando Inteligencia Artificial

Thalía revela que padece ‘disgeusia’

Acostumbrados a la usual cercanía que Thalía tiene con sus seguidores, esta vez ocupó sus redes sociales para hacer un preocupante anuncio sobre su estado de salud, revelando que hace poco le había sido diagnosticado un raro trastorno llamado ‘disgeusia’.

“Estoy traumada, me acaban de confirmar que tengo disgeusia. Es una alteración del gusto con un sabor constante a sal, a metal 24/7 y no puedo dejar de sentirlo. ¿Qué hago?”. Esto lo dio a conocer mientras dejaba un pequeño letrero de ‘Ayuda’ junto a un emoji a sus seguidores.

También contó que para disminuir este molesto sabor en su boca, procuraba comer cosas con mucha sal, vinagre y tomar agua con limón, sin embargo, la sensación no se va, además le parece extraño lo que le está pasando, pues esto no se relaciona con ningún cambio en su organismo.

“Es raro porque el olfato está perfecto, puedo oler todo; cuando como, todo me sabe, pero después que dejo de comer tengo este sabor constante en la boca 2/7″ y desesperada por el diagnóstico terminó haciendo un llamado de ayuda a sus seguidores: “Dicen que pueden ser meses o tal vez años y no, así yo no juego, por favor díganme si tienen disgeusia porque quiero entender más”.

Además de este trastorno, en 2006 Thalía se infectó de la enfermedad de Lyme tras haber sido picada por una garrapata, y fueron tales las secuelas que llegó a pensar que moriría.

¿Qué es la disgeusia?

Según la Clínica Dental de Barcelona, la disgeusia se trata de un trastorno que evita el correcto funcionamiento del gusto, provocando un sabor desagradable en la boca. Este se puede manifestar a través de sabores salados, metálicos y hasta rancios o muy desagradables.

Entre sus causas podrían estar alguna enfermedad, tratamientos para el cáncer, cambios en el organismo, déficit de vitaminas o la ingesta de ciertos medicamentos, diabetes, coronavirus, enfermedades autoinmunes y hasta padecimientos dentales.

La disgeusia puede curarse con el paso del tiempo, sin embargo, esta podría no irse en caso de que el paciente sufra de alguna enfermedad crónica que no sea tratada.

Sin embargo, algunos de los seguidores de Thalía han hecho énfasis en que podría tratarse de una enfermedad renal, exhortando a la cantante a hacerse un chequeo para ver que todo esté en orden.