Thalia reaccionó a la imitación que hizo de ella Mariana Garza usando Inteligencia Artificial

El 2025 sería el año en el que el grupo Timbiriche dirá adiós definitivamente, de acuerdo con las declaraciones que dio Erik Rubín a inicios del 2024, pero mientras tanto las cantantes Mariana Garza y Thalía deleitaron a los internautas al usar de forma bastante peculiar la inteligencia artificial.

Este miércoles 24 de enero, Mariana publicó un video en el que aparece tapando su rostro mientras canta “Gracias a Dios”, canción de su excompañera Thalía, para luego dejarlo al descubierto y que fuera suplantado por la Inteligencia Artificial por el de la intérprete de “Amor a la mexicana”. El video tenía como leyenda: “CARCAJEÉ🐒MONOS🐸LOVE YOU @thalia”.

Causó sensación en Instagram entre sus seguidores: “Eres mil veces mejor que Thalía”, “Jajajaja ¡te pasas! ¡Me tripeaste machin con el filtro! Qué chistosa andas hoy”, “Lindo ver como entre compañeros Timbiriches se quieren maravillosa Mariana eres única”, “Me encantó verte, pero con esto me hiciste reír como no tienes idea, no me lo esperaba” y “¡Qué miedo con la tecnología! Muy guapas”, fueron tan solo algunos de los exámenes que le dejaron.

Por supuesto que Thalía no podía faltar entre los internautas. Así reaccionó ante la parodia: “¡Una fantasía total! Améeeeeeee! 😂👏😂👏😂👏😂👏😍”. Otro exmiembro de la agrupación, Diego Schoening escribió entre emoji de carcajadas: “No te pases, ¿no que no iba a venir?”.

El pasado 20 de enero, Erik Rubín, Mariana Garza y Alix Bauer ofrecieron dos funciones de “Vaselina”, en el Auditorio Telmex. En noviembre del año pasado, Mariana manifestó que cada vez que tratan de hacer algo como grupo, se topan con muchos obstáculos.

“Siempre que queremos hacer algo, que decidimos si un reencuentro, una serie o un documental, pues no es el momento y empiezan a ver tropiezos en el camino; justo en la pandemia tuvimos varias reuniones para hacer un documental y una posible serie, pero por una razón u otra no se pudo lograr”, explicó Mariana.

Sobre el grupo, Diego le contó a Publimetro: “Timbiriche, si te das cuenta, de lo que más se habla es que hemos trascendido, el trascender causa envidias y la gente trata de sacar otro tipo de historias. Creo que los único que hemos hecho es haber sido jóvenes que aprendimos de los errores y a ser felices”.

En relación con Mariana, la semana pasada se rumoró que mantiene una relación con su excompañero Erik tras la divulgación de unas fotos de ellos compartiendo en Tulum una vacaciones. Sin embargo, Mía, la hija de Rubín, aseveró: “Ay chicos, son hermanos. Se conocen desde hace años y si lo hubiera de todos modos no tendría nada de malo, pero no, la verdad es que son hermanos y si mis papás sin felices, yo soy feliz”.