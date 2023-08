Thalía se convierte en inspiración para el pastel más extravagante, digno de la realeza

Durante años, Thalía ha sido inspiración para muñecas, ropa, canciones, platillos culinarios y hasta piñatas, ahora el artista repostero Javier Azocar, dio un paso más al crear uno de los pasteles más ostentosos y extravagantes con su figura.

Azocar, quien es de origen venezolano, se ha dedicado a perfeccionar el arte de los pasteles con creaciones que bien podrían ser exhibidas en un museo por el nivel tan alto de detalle que tienen.

El arte, la dedicación, la constancia han llevado a Azocar a codearse con “la crema y nata” de la farándula, siendo Thalía su consentida.

“LOS SUEÑOS SE CUMPLEN 🥹 @thalia THALÍA x LUMA’S CAKE 🌼🍰 SIN DUDA EL PASTEL QUE MÁS MIEDO ME HA DADO !! Te explico !!! NO TE LO PIERDAS !! DOMINGO! Estoy súper emocionado por esta vivencia, esta oportunidad que me ha dado la vida ! De conocer y poder hacer algo para mi idolo @thalia 😍ESTOY EN UNA NUBE ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 POR FIN les puedo contar cómo ha sido trabajar en este proyecto, enseñarles un poco más y compartirlo con ustedes 🤩🤩🤩 ESPERO con todo mi corazón que les encante, sin duda ha sido el pastel más difícil y más exigente de mi vida ❤️‍🩹 ya que representa a ALGUIEN Y ALGO MUY IMPORTANTE PARA MI !”, escribió el artista en su cuenta de Instagram.

Azocar compartió un video contando su experiencia al realizar el pastel de Thalía y reveló que fue uno de los más difíciles que ha hecho en su carrera.

“Sin duda ha sido uno de los pasteles más difíciles que he hecho, uno de los que más miedo le tenía. Para mí Thalía es una pionera. No hay nada que un artista haga que ella no haya empezado. Ella era luz para mí, me inspiraba, escuchaba sus canciones,veía su éxito, su brillo, su luz y eso formó parte de mi vida”, relató.

Thalía La cantante fue insíración de un artista pastelero (Instagram)

El venezolano cumplió su sueño de conocerla hace unos meses pues le hio un pastel especial. “Llegó el momento de hacer algo en su honor. Agarré mi librito de dibujo y a pensar qué es lo que quiero plasmar, qué quiero transmitir. Para mí tenía que tener frutas exóticas, tenía que representar esa pasión, ese México y de verdad creo que logré reunir todos esos elementos y aunque al principio tenía tanto miedo de hacerlo hoy me siento súper orgulloso”.

Thalía El pastel fue hecho por el artista Javier Azocar (Instagram)

La cantante por supuesto celebró el gran logro del artista y compartió su creación en sus redes sociales. “WAAAO @lumascake QUE HERMOSO PASTEL. GRACIAS”, expresó en una historia de Instagram donde además compartió la historia detrás del proceso creativo de la pieza.

Javier Azocar también es pintor por eso, al combinar su arte, con la repostería de su esposa, quien se convirtió en su socia, realizaron obras de artes para los cumpleaños de sus hijos que fue cautivando al mundo hasta llegar a los más famosos.

No es extraño que Thalía sea una inspiración para tantos, después de todo ha vendido más de 25 millones de discos en su carrera como solista, lo que la convierte en una de los artistas musicales latinos con mayores ventas. Ha cantado en inglés, francés y portugués y también ha participado siete telenovelas, dos películas, una obra de teatro. Las telenovelas en las que ha participado han sido vistas por más de dos mil millones de personas en 180 países.