Cynthia Rodríguez le ‘responde’ a Flor Rubio de la forma más elegante

El pasado 20 de enero, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera celebraron el bautizo de su pequeño León, quien llegó a sus vidas el 3 de agosto, cuando, a través de una publicación, la pareja de ex Académicos, dio la noticia con una tierna foto en la que se veía el pie de su bebé.

Tan solo unas semanas antes, la famosa conductora reveló en una entrevista con ‘Ventaneando’ que ya estaban planeando el bautizo de su bebé, pues deseaban que esta celebración se llevara a cabo antes de que León cumpliera un año, en las tierras que vieron nacer a Carlos Rivera, Huamantla, Tlaxcala.

Y tal como lo adelantó, fue a mediados de enero cuando finalmente se celebró el bautizo de su primer hijo con una fiesta temática del Rey León, la misma historia que ayudara a catapultar la carrera de Carlos Rivera y de la que se inspiró para nombrar a León.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran el bautizo de su bebé ‘León’. / Foto: Instagram

Organizada por Jaime González y Alfonso Helfon con maxi estatuas de animales que imitaban una de las escenas más icónicas de la famosa historia de Disney junto a invitados como Mauricio Mancera, Kristal Silva, Laura G, el ‘Capi’ Pérez, Roger González, entre otros; sin embargo, hubo famosos que brillaron por su ausencia como Sergio Sepúlveda y Flor Rubio.

Flor Rubio arremete contra Cynthia Rodríguez

A mediados de junio, se llevó a cabo el baby shower de León, del que Flor Rubio habría expresado su decepción al no haber formado parte de la lista de invitados al evento de Cynthia Rodríguez, comentando:

“Yo sí sabía, solamente que a mí no me invitó, yo no fui requerida y pues ni modo. Yo la quiero un montón, pero yo creo que ella no a mí porque no me invitó”. Declaró Flor Rubio durante una de sus emisiones de su programa de radio.

Aunque la controversia no llegó a más, fue el bautizo el que revivió la polémica luego de que en una de sus transmisiones de su programa de radio, la periodista declaró que no afectaba al rating de su programa el hecho no cubrir la fiesta de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, pues, no se había perdido el ‘evento del siglo’:

Finalmente, la conductora titular del programa dice que no les va a cambiar el rating por no cubrirlo y que no se perdieron el evento del siglo.

Fuente: Radiofórmula

FIN 🧵 pic.twitter.com/Uss6jixgyE — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) January 24, 2024

“No pasa nada. Yo no la invito a mi casa y ella no nos invita a la suya. Seguimos siendo compañeras, me parece que está viviendo un momento muy feliz en su vida, me gusta verla feliz. No nos va a cambiar el rating, no es que hayamos perdido el evento del siglo. Todo en orden”.

La elegante respuesta de Cynthia Rodríguez a Flor Rubio

Tras días de mantenerse en silencio, algunos interpretaron una publicación de Cynthia Rodríguez en redes sociales como una elegante respuesta a lo antes dicho por Flor Rubio.

Esto sucedió luego de que originaria de Monclova, subiera muy feliz a sus Instagram Stories un corto video bailando con la nueva canción de Ariana Grande ‘Yes, And?’, un tema que hizo la famosa actriz con el que manda un tajante mensaje a sus haters mencionando que está muy ocupada viviendo una vida auténtica como para escuchar lo que dicen los demás ¿Es una respuesta a Flor Rubio o simple coincidencia?