¿Estilo Anette Cuburu? Flor Rubio ‘arremete’ contra Cynthia Rodríguez por no invitarla al bautizo de Léon

El pasado sábado 20 de enero Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera celebraron el bautizo de su primer hijo León, con una lujosa y extravagante fiesta temática alusiva a la famosa película de Disney ‘El Rey León’.

Esa producción es muy representativa, sobre todo para Carlos Rivera, que le ayudó a catapultar su carrera tras formar parte de la versión musical en una gira que lo llevó a España, donde daba vida al personaje de ‘Simba’.

La decoración del lugar, que estuvo a cargo de Jaime González y Alfonso Helfon, brilló por su excéntrico tamaño con grandes figuras de animales en color dorado con forma abstracta que replicaban a los personajes de la famosa cinta, y la icónica escena donde ‘Rafiki’ presenta a ‘Simba’ al reino de ‘Mufasa’.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran el bautizo de su bebé ‘León’. / Foto: Instagram

Sin embargo, los usuarios notaron que entre los invitados hubo una ausencia que en junio pasado, cuando se llevó a cabo el baby shower de Cynthia Rodríguez, ya había acaparado los titulares luego de que, la periodista Flor Rubio mostrara su decepción al no haber sido requerida para dicho evento.

“Yo sí sabía, solamente que a mí no me invitó, yo no fui requerida y pues ni modo. Yo la quiero un montón, pero yo creo que ella no a mí porque no me invitó”. Declaró Flor Rubio durante una de sus emisiones de su programa de radio.

Flor Rubio arremete contra Cynthia Rodríguez tras no haber sido invitada al bautizo de León

Fue esto mismo lo que colocó nuevamente en el centro de la polémica a Cynthia Rodríguez y Flor Rubio, luego de que diferentes usuarios notaran que la periodista había estado ausente del festejo del bautizo de León.

Teniendo como invitados a los entrañables amigos de Cynthia Rodríguez, algunos de los famosos que se dieron cita en Huamantla, Tlaxcala, para acudir al bautizo de León, fueron Kristal Silva, Laura G, el ‘Capi’ Pérez y Roger González, con quienes habría compartido foro, durante su paso por ‘Venga la Alegría’; sin embargo, fans notaron que, de nueva cuenta, Flor Rubio no había sido parte del festejo.

Invitados de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera al bautizo de León Instagram: @kristalsilva_ (Instagram: @kristalsilva_)

La reacción de la periodista no tardó mucho en llegar y tras el reciente festejo, fue Flor Rubio quien no se calló e hizo duras declaraciones contra Cynthia Rodríguez.

¿Qué dijo Flor Rubio sobre Cynthia Rodríguez?

Todo comenzó cuando durante una emisión del programa ‘Venga la Alegría’, Flor Rubio y Ricardo Casares, ‘minimizaron’ el evento de quien fuera su compañera de foro, reduciendo la noticia del bautizo de León, a menos de 10 segundos, evitando profundizar en la celebración.

Posteriormente, y durante el programa de radio de la periodista, ella y su compañero Gabo Cuevas, hicieron fuertes declaraciones donde mencionó que si bien, no fue invitada a la fiesta, tampoco el hecho de no cubrir el bautizo iba a causar gran repercusión en su rating, pues no se había “perdido el evento del siglo” e incluso declaró:

“No pasa nada. Yo no la invito a mi casa y ella no nos invita a la suya. Seguimos siendo compañeras, me parece que está viviendo un momento muy feliz en su vida, me gusta verla feliz. No nos va a cambiar el rating, no es que hayamos perdido el evento del siglo. Todo en orden”.

Finalmente, la conductora titular del programa dice que no les va a cambiar el rating por no cubrirlo y que no se perdieron el evento del siglo.

Fuente: Radiofórmula

FIN 🧵 pic.twitter.com/Uss6jixgyE — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) January 24, 2024

Posteriormente, su compañero, Gabo Cuevas señaló: “Acuérdense como empezaron. Desde que se volvió rica ha cambiado y perdón, pero así es la gente. Lo mismo Carlos Rivera”, detalló el exparticipante de “Survivor México”. Todo esto tras recordar una serie de vivencias junto a la ex académica mucho antes de que su carrera despuntara.