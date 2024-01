¿A quiénes excluyó? Cynthia Rodríguez habría ‘omitido’ a famosos conductores del bautizo de León

El pasado sábado 20 de enero, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera celebraron el bautizo de su hijo León, quien apenas tiene cinco meses de nacido, con una extravagante fiesta temática alusiva a ‘El Rey León’.

Dicho evento se llevó a cabo en ‘Casa Huamantla’, organizado por Jaime González Alfonso Helfon en las tierras que vieron nacer a Carlos Rivera, tal como Cynthia Rodríguez lo había contado el verano pasado unos días antes de que León naciera, durante una entrevista con ‘Ventaneando’ donde confesó que deseaban celebrar su bautizo meses antes de que cumpliera el año.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran el bautizo de su bebé ‘León’. / Foto: Instagram

Los detalles del bautizo del hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Finalmente, la fecha llegó y sorprendiendo a sus seguidores, la pareja celebró el bautizo de quien fuera su primer bebé que, como era de esperarse, estaría decorada con la temática que ayudara a catapultar la carrera de Carlos Rivera, cuando formó parte del musical de ‘El Rey León’ en España.

El espacio estuvo decorado por grandes estatuas de animales que replicaban la icónica escena de presentación de ‘Simba’, cuando fue levantado a hacia ellos por ‘Rafiki’, dando a conocer quien sería el sucesor al reino de ‘Mufasa’, esto mismo se llevó a los extravagantes centros de mesa y grandes arreglos florales con pampas y otras ramas secas.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran el bautizo de su bebé ‘León’. / Foto: Instagram

Sumado a esto, la pareja ofreció un banquete que incluía una mesa de dulces ‘picositos’ entre papitas, chamoy y tamarindo, más un menú que tenía camarones gigantes, caviar, crema de alcachofa, short rib en su jugo, tarta de manzanas y diferentes sabores de helado como plátano y vainilla.

Ellos fueron los invitados al bautizo de León Rivera Rodríguez

Entre los invitados al evento, estuvieron los entrañables amigos de Cynthia Rodríguez, que compartieron cámaras con ella durante las emisiones de ‘Venga la Alegría’, entre ellos, Kristal Silva, Mauricio Mancera, el ‘Capi Pérez’ junto a su esposa, Roger González, Ismael Zhu y Laura G.

Fue esta última, quien provocó el descontento por parte de los seguidores de Cynthia Rodríguez, quienes trajeron a colación el oscuro pasado de la conductora, asegurando que solo buscaba colgarse su fama y que además su amistad no era verdadera, sino por ‘conveniencia’.

Invitados de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera al bautizo de León Instagram: @kristalsilva_ (Instagram: @kristalsilva_)

Pero si de ausencias se trata, los usuarios trajeron a colación el tema de Flor Rubio y es que, luego de que en junio pasado, mostrara su ‘tristeza’ por no haber sido invitada al evento, comentando que aunque ella la consideraba como una gran amiga, al parecer la esposa de Carlos Rivera no: “Yo sí sabía, solamente que a mí no me invitó, yo no fui requerida y pues ni modo. Yo la quiero un montón, pero yo creo que ella no a mí porque no me invitó”.

Usuarios retomaron esta sonada polémica y volvieron a preguntarse por qué Cynthia Rodríguez no había invitado tampoco a Flor Rubio al bautizo de León. Otra ausencia que destacó fue la de Sergio Sepúlveda.