¿Enojado? Matías Novoa ‘explotó’ contra quienes preguntan sobre embarazo de Michelle Renaud: esto dijo

A principios de diciembre, Michelle Renaud y Matías Novoa se casaron en una fiesta íntima donde acudieron amigos y familiares cercanos, además de los hijos de la pareja, quienes protagonizaron un conmovedor momento cuando rompieron en llanto por la emoción de la unión de sus padres.

Sin embargo, desde el 9 de diciembre, se comenzó a especular que la actriz de 35 años estaría embarazada de su segundo hijo, cuando en su look de novia ceñido que usó, dejaba entrever una ‘sospechosa’ pancita que, para sus fans, significada la llegada de un nuevo bebé a la familia de la pareja.

Michelle Renaud desata rumores de embarazo en su boda Instagram (Instagram)

Desde entonces, la pareja ha sido abordada en diferentes ocasiones acerca del supuesto embarazo de Michelle Renaud, esto luego de que Matías Novoa compartiera unas fotografías durante uno de sus viajes que despertó la curiosidad luego de que su esposa posara frente a un árbol con una misteriosa pancita y unas semanas después, la actriz apareciera con un vestido floral que mostraba su aparente vientre abultado.

Sin embargo, fue la actriz la primera en dar su declaración respecto a su supuesto embarazo y respondió en una entrevista a ‘Despierta América’: “Ay, ya no podemos tener colitis porque te meten ahí gemelos” y agregó que estaba ‘ocupada viviendo’, respondiendo: “Pancita, celulitis, a veces no me arreglo, a veces sí, no se preocupen, yo estoy feliz realizada con el hombre de mi vida”.

Matías Novoa responde a los cuestionamientos de embarazo de Michelle Renaud

El pasado sábado 20 de enero, Matías Novoa y Michelle Renaud, fueron captados arribando en el aeropuerto de la Ciudad de México. Fue entonces, cuando los medios aprovecharon para cuestionar a la pareja sobre el supuesto embarazo de la actriz.

Rápidamente, la prensa abordó a Renaud, quien portaba ropa holgada y una gorra negra, cuestionándole: “¿Michelle es verdad que estás embarazada?, ¿Michelle esa pancita inusual es de embarazo?, ¿por qué callar algo tan bonito?, ¿vas a vender la exclusiva?”, quien se limitó a continuar su camino y no responder a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar.

Pero fue Matías Novoa, quien harto de las preguntas, reaccionó con una tajante respuesta a los reporteros que no dejaban de cuestionar a su esposa: “Dejen de preguntar estupideces”.

Posteriormente, dejó un comunicado en redes sociales donde el actor, de 43 años, escribió: “Amigos de la prensa. Lo que pasó hoy en el aeropuerto por parte de ustedes no estuvo bien, venimos viajando 16 horas, estamos muy cansados y veníamos con mi hijo, no es manera llegar a cerrarnos el paso así, empujarnos y que pasara lo que sucedió. Cuando se dice que no hay que saber respetar, mantener un orden y sobre todo no asustar a un menor de edad”.

¿Qué han dicho Michelle Renaud y Matías Novoa sobre convertirse en padres?

Pese a la polémica que se ha suscitado en torno a su supuesto embarazo, del que han evitado hacer declaraciones, la pareja ha confesado que está dispuesta a recibir a un nuevo integrante de la familia cuando se dé el momento, y que no están cerrados a la posibilidad.

“¿Imagínate tener un hijo de Matías? Me muero de felicidad y de amor… lo estamos deseando pidiendo y trabajando. Ojalá que me lo mande Dios, ustedes saben que estamos dispuestos”, mientras que Novoa declaró: “estamos haciendo una vida juntos desde hace un año y medio, por supuesto que sí, ya llegará cuando el Todopoderoso de arriba quiera”.