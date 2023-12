Michelle Renaud y el misterioso video que enciende alarmas de boda y embarazo con Matías Novoa

Todo parece indicar que Michelle Renaud está a poco tiempo de llegar al altar con Matías Novoa tras poco más de un año de romance, luego que compartiera un video en redes sociales con el que ha dado de qué hablar.

En varias oportunidades, la actriz ha demostrado su deseo de casarse y darle un hermanito a su hijo Marcelo, por lo que al parecer su sueño se estaría cumpliendo y llegaría el combo completo.

“This will be an everlasting love (Este será un amor eterno) @rosa_clara”, escribió en un video en su cuenta en Instagram, donde se le ve probándose algunos vestidos de novia portando un anillo en el dedo anular.

El video de Michelle Renaud por el que aseguran que está embarazada

La pareja se ha mostrado bastante enamorada en cada una de sus apariciones y han confesado que desean “envejecer juntos”, por lo que no resulta extraño que tengan planes de boda.

Ambos se conocieron durante las grabaciones de la película ‘Doblemente embarazada 2′, cuando él seguía casado con su exesposa Isabella Castillo, por lo que hay muchos rumores de que fueron amantes.

Meses después protagonizaron la telenovela ‘La Herencia’ donde finalmente le dieron riendas sueltas al amor y terminaron anunciando su noviazgo.

En el audiovisual de la artista de 35 años ha causado distintas habladurías pues no solo se le ve posando con vestidos de novia y su anillo, sino que también se le puede notar una ligera barriguita lo que llevó a muchos a felicitarla por un posible embarazo.

El galán de telenovelas no tardó en reaccionar al posteo de su novia al colocar emojis con caritas de nerviosismo, estrellas y corazones. Esta no es la primera vez que aparecen señales de un casamiento entre ambos, pues en mayo pasado, el chileno mostró una foto donde se observaban las manos entrelazadas de ambos y destacaba un anillo que muchos interpretaron como la alianza de bodas.

Esta sería una segunda boda para ambos, tras haber estado en compromiso con sus otras ex parejas, como Isabella y Josué Alvarado. Fueron varios los colegas y amigos que los felicitaron.

“Se te nota ya la panza o necesito lentes?”, “Luces como si estuvieras embarazada”, “Luchaste mucho por este sueño de tener una linda familia y lo lograste”, “Si se nota que está embarazada, que bonito es lo que ella deseaba”, han comentado.