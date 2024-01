Critican a Michelle Renaud por negar su embarazo y llamarlo de esta manera

Michelle Renaud y Matías Novoa han estado enfrentado rumores de embarazo durante los últimos días luego que la actriz luciera durante su boda un ligero bulto en su vientre que abrió paso a las habladurías.

Además, la premura de su llegada al altar abrió paso a que más de uno asegurara que decidieron convertirse en esposos antes del nacimiento de su primer hijos. Pese a la ola de señalamientos ellos habían evitado hablar al respecto.

Sin embargo, recientemente fueron abordados por la prensa mientras se encontraban en el Aeropuerto de la Ciudad de México y conversaron sobre su situación amorosa y su boda.

Esto dijo Michelle Renaud sobre su presunto embarazo

Michelle Renaud y Matías Novoa se encontraban juntos al momento de ser cuestionados sobre su relación y la posibilidad de convertirse en padres, y aunque se mostraron muy felices de estar finalmente casados, ella se encargó de desmentir el presunto embarazo.

“Ya no podemos tener colitis porque te meten ahí gemelos…”, dijo mientras reía a las cámaras de Despierta América.

De igual manera, confesó que si desea tener un hijo junto a su esposo y que ya se encuentran manos a la obra para conseguirlo.

“Mira que tener un hijo de Matías me muero de felicidad y de amor, sí busco. Lo estamos deseando, pidiendo y trabajando. Ojalá, que me lo mande Dios, ustedes ya saben que nosotros estamos dispuestos, ya que el universo decida…”, agregó.

Pese a la aclaración de Renaud, internautas criticaron sus palabras pues aseguran que el embarazo es más que evidente y también rechazaron que llamara “colitis” a un hijo en su vientre.

“Porque niegan a su bebe por qué se avergüenzan??? Cuando nazca ese bebe se llamara colitis”, “Embarazadasima de acá a la China”, “Ridícula tan bien que me caía un embarazo es una bendición, pero de ahí a negarlo y meter a Dios que ojalá se los mande que ridículos”, “Pero se le nota bastante el embarazo está en la cara se le nota”, comentaron varios usuarios.

Michelle y Matías aprovecharon para hablar sobre las razones que tuvieron para llevar a cabo una boda de sorpresa.

“Fue de los mejores momentos de mi vida, para los cuatro, fue muy bonito y todo y la verdad es que los tiempos del amor los decide la pareja, esto de que, me dan el anillo y un año después, yo no, no soy tan paciente. Tengo muchas cosas que ir viviendo, como para ir aplazando tanto y pues así se dio…”, dijo, a lo que Novoa agregó que “Fue una boda repentina, de sorpresa, lo quisimos hacer así, no pensar en nada y tampoco decir: ‘El próximo año nos casamos’, porque eso del tiempo, si te ama, estás seguro, si ya sabes que es la persona indicada, pues vas…”.