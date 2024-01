Una vez más mostró ser un caballero: Emilio Osorio defendió al hijo de Erika Buenfil de la mejor manera

El hijo de Erika Buenfil, fue duramente criticado en redes sociales luego de que se sumara al trend viral de TikTok de la, ya popular película de Amazon Prime Video, ‘Saltburn’, protagonizada por Jacob Elordi, Rosamund Pike y Barry Keoghan.

Las reacciones a la película no se han hecho esperar, mostrando en la mayoría de videos un antes y un después de ver el filme, pero, fue gracias a ‘Saltburn’ que la nueva generación volvió a color en los charts de popularidad la canción de Sophie Ellis-Bextor, ‘Murder on the Dancefloor’, tomando como base una de sus escenas en TikTok.

La respuesta de Nicolás Buenfil ante las críticas sobre su sexualidad

Fue a este trend al que Nicolás Buenfil, de 19 años, se sumó, bailando en los pasillos de lo que parece ser un hotel durante su estancia en Japón. En el clip se le ve con unos pantalones holgados y camisa blanca. Sin embargo, todo el clip pasó a segundo plano cuando el joven, fue atacado por los usuarios, quienes comenzaron a cuestionar su sexualidad a través de ofensivos comentarios.

Ante la serie de comentarios, el mismo salió a aclarar sus preferencias en un video publicado también en esta red social: “Estamos en 2024, no pueden estar especulando cosas así, las ideas cambiaron, yo me he acostumbrado a que no todo tiene que ver con que seas homosexual. Yo soy hetero, pero me pasa muy seguido, solamente quería decir eso”.

Emilio Osorio salta en defensa de Nicolás Buenfil tras comentarios ofensivos

Desde que interpretó a un personaje gay en la novela ‘Mi Marido tiene Familia’ y tras su paso en ‘La Casa de los Famosos’, Emilio Osorio no ha tenido reparo en hablar abiertamente de su sexualidad, tanto que en el verano pasado, reveló en un juego de verdad o reto, que no descartaba la posibilidad de enamorarse de Joaquín Bondoni.

“Desde pequeño, he sabido que tanto mujeres como hombres pueden entrar en mi vida si así lo decido. La verdad es que tenía curiosidad y pensé: ‘si ahora beso a este chico y me enamoro de él, él será el amor de mi vida’”.

Fue así, que el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, envió un contundente mensaje a quienes se han atrevido a agredir a Nicolás Buenfil en redes sociales, declarando ante las cámaras de ‘Despierta América’: “Mano, no te preocupes y olvídate de esas jaladas. Tú a lo tuyo que vas muy bien”.

Emilio Osorio Instagram: @emilio.marcos (Instagram: @emilio.marcos)

Y le dejó un tajante consejo a los que hicieron comentarios malintencionados sobre la sexualidad del hijo de Erika Buenfil: “Siempre es difícil cuando te critican, pero creo que lo más importante es lo que sepa él. Raza, viva, no mam**, empiecen a probar nuevas cosas y sean felices, dejen en paz a la gente”.