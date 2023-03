La transformación del hijo de Érika Buenfil: así cambió desde bebé hasta su fiesta de 18 años

A lo largo de su carrera, Érika Buenfil ha interpretado toda clase de personajes, pero el papel más importante para ella y el que le ha dado más satisfacciones es el de mamá de su único hijo, Nicolás.

La protagonista de telenovelas como Amores verdaderos ha sido una madre abnegada para su heredero desde su nacimiento y celebró a lo grande su llegada a los 18 años en febrero pasado.

Te puede interesar: Hijo de Érika Buenfil debutó en las telenovelas a su lado: así fue la primera actuación de Nicolás

Al criarlo como mujer soltera, la estrella se vio obligada a llevar a su unigénito a todos lados desde bebé y el público ha sido testigos de primera mano de la evolución de su hijo a través del tiempo.

A la par, la histrionisa ha sido abierta para compartir diferentes momentos en el crecimiento de su heredero con los que ha documentado cómo pasó de ser un tierno niño a un guapo jovencito.

La evolución del hijo de Érika Buenfil a través del tiempo

Nicolás Buenfil nació el 2 de febrero de 2005 en Monterrey, Nuevo León. El joven es resultado del romance entre su madre y Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente mexicano Ernesto Zedillo.

No obstante, cuando quedó embarazada, el padre de Nicolás cortó la comunicación con la actriz, por lo que Érika entendió su posición y llevó la gestación, crianza y manutención de su hijo sola.

Ejercer el rol de madre y padre para su pequeño fue duro para la intérprete, pero no se arrepiente de nada pues siempre quiso tener hijos. Además, todo ayudó en que su relación sea muy estrecha.

“Sí es difícil porque te tienes que hacer pedazos, aunque te estés derrumbando por dentro tienes que estar firme y tu hijo te tiene que ver firme para fomentarle seguridad, porque si tú estás insegura, el niño lo recibe”, expresó sobre el ser madre soltera en 2015, según People en Español.

Érika Buenfil y su hijo, Nicolás, tienen una relación muy estrecha y especial | (Instagram: @erikabuenfil50)

Una niñez en los foros y detrás de los escenarios

Aunque contaba con la ayuda de su familia, Érika debía trabajar para sacar a su hijo adelante. Por eso, Nicolás pasó gran parte de su niñez en los foros y escenarios acompañando a su mamá.

Gracias a esto, tuvo la oportunidad de participar en telenovelas como Amores verdaderos (2012) y La gata (2014). En esta última, fue el mismo Nicolás quien insistió encarnar un papel.

Érika Buenfil y su hijo, Nicolás, tienen una relación muy estrecha y especial | (Instagram: @erikabuenfil50)

“Es un niño que ha crecido en las cámaras, ha crecido en los escenarios y desde que está bebé ensaya conmigo en brazos”, dijo Buenfil en una entrevista en esa época.

“En muchas ocasiones me maquillaban y él conmigo en el regazo, entonces es gente que él conoce, es un ambiente que él conoce”, añadió la famosa artista.

Érika Buenfil y su hijo, Nicolás, tienen una relación muy estrecha y especial | (Instagram: @erikabuenfil50)

Las dudas surgidas en la adolescencia

En su llegada a la juventud, Nicolás protagonizó portadas de revista con su madre. Aparte, se convirtió en toda una celebridad en redes sociales, en donde llegó conquistar en videos con Erika.

De hecho, él fue quien la alentó a abrirse una cuenta de TikTok, una decisión que resultó ser todo un éxito pues reavivó su carrera actoral y la convirtió en la “reina” mexicana de la plataforma.

Durante esta etapa de su vida, Nicolás además comenzó a sentir curiosidad sobre su concepción y su papá, quien tuvo pocos intentos de acercamientos durante sus primeros lustros de vida.

“No es un fantasma, ni jamás le dije se murió y se fue; no, así están las cosas, y él sabe finalmente quién es y quién es su abuelo”, confesó a Mara Patricia Castañeda en el año 2020.

En aquella conversación, la intérprete dijo que siempre fue honesta sobre el tema, pero las preguntas de su hijo sobre su nacimiento se hicieron más complicadas en su adolescencia.

Érika Buenfil y su hijo, Nicolás, tienen una relación muy estrecha y especial | (Instagram: @erikabuenfil50)

“Yo siempre se la contaba, ‘esta era una vez…’ y entonces el otro día comiendo me empezó a cuestionar”, contó. “Aparte lo dije sin escatimar, tal vez, algunos detalles íntimos que no vienen al caso comentárselos, que esas son cosas mías, pero lo que sucedió y cómo fue”.

Érika afirmó que el relato solo hizo que Nicolás tuviera dudas más complejas. “Entonces decía ‘¿de veras mamá? ¿Soy producto de una casualidad? ¿Soy producto de una equivocación?”, rememoró.

“Le dije: ‘No eres borrachazo, eso sí”, compartió. “Él estaba como muy preocupado, era producto de qué, y le causaba un poco de gracia, pero lo tomó muy tranquilo”.

“Ha sido muy sabio y yo creo que no es por hablar de mí, pero ha tenido mucha madre, por decirlo de esa manera, que lo arropa y le da mucha seguridad”, sostuvo.

Érika Buenfil y su hijo, Nicolás, tienen una relación muy estrecha y especial | (Instagram: @erikabuenfil50)

De igual forma, destacó que no veía “inseguro” a su hijo por la falta de su padre, pero acudieron a un especialista cuando el joven tuvo un momento difícil con respecto a esta ausencia.

“Se tomó unos meses de terapia y le ayudaron mucho. Yo creo que lo que le ha ayudado es que yo soy muy clara y transparente con él, no hay mentiras”, destacó.

En ese entonces, Érika agregó que Nicolás había manifestado un deseo vago por conocer a su papá, quien le enviaba regalos por su cumpleaños y solo conocía por fotos en Google.

“Un poco sí, un poco no, porque ahorita creo que ni le intereso yo, no habla ni conmigo, o sea, creo que ahorita su vida son sus amigos, sus juegos, su escuela”, afirmó.

Érika Buenfil y su hijo, Nicolás, tienen una relación muy estrecha y especial | (Instagram: @erikabuenfil50)

El encuentro de Nicolás y su papá

No obstante, Ernesto Zedillo Jr. decidió acercarse a Nicolás para conocerlo y tuvieron su primer encuentro en 2019. Buenfil fue la encargada de revelar a los medios que se habían conocido.

“Me entra una llamada de (Nicolás) y me dice: ‘Mamá me está tratando de contactar, que me quiere conocer, dice que viene para la casa”, develó a Isabel Lascuráin a finales del año pasado.

“Ya cuando llegué él se había ido... Yo entro por la cochera y Nicolás se sienta en las escaleras y me dice: ‘Mamá, es que qué impacto’”, reveló la actriz, quien no tiene resentimientos hacia Zedillo.

“Le pregunto cómo se sintió y me dice que se tomó una foto”, destapó. “Lo primero que hizo fue presumirlo en la escuela. Para él fue algo muy bueno, fue como sacudirse y decir ‘sí existe esa persona”.

Érika Buenfil y su hijo, Nicolás, tienen una relación muy estrecha y especial | (Instagram: @erikabuenfil50)

Desde entonces, ambos están construyendo lazos y el joven está contento pues no le guarda ningún rencor por su ausencia. “Ahora lo veo seguido y eso es lo que cuenta”, reveló en entrevista a Quién.

“A veces salimos a comer a un restaurante rico de Polanco, al cine o a algún museo y está bien así, nos divertimos. No pensaría en vivir con él porque no dejaría sola a mi mamá”, aclaró.

Igualmente, enfatizó a la revista que no le interesan herencias ni tampoco adoptar el apellido de su padre, aunque ahora mantengan una buena relación porque él es un Buenfil como su amada madre.

“Mi mamá significa mi mundo, no sé qué haría sin ella. Es mi guía, mi apoyo incondicional en las buenas y en las malas. Le cuento todos mis problemas y siempre me ayuda a resolverlos”, expuso.

Érika Buenfil y su hijo, Nicolás, tienen una relación muy estrecha y especial | (Instagram: @erikabuenfil50)

“Es mi mejor amiga, la amo y admiro su terquedad y lucha de todos los días. Es una fregona porque ella sola, trabajando duro, me sacó adelante con amor. Estoy feliz y agradecido por ello”, añadio.

También afirmó al medio que ella le ha inculcado valores: “Me pide que sea un caballero, que no engañe a las mujeres y que siempre asuma mi responsabilidad cuando me comprometa con alguna novia”.

“Yo le hago caso porque no me gustaría repetir la historia. Quiero trabajar pronto para ganar mucho dinero. Me gusta vivir bien, quiero casarme y tener hijos”, compartió a la publicación.

Érika Buenfil y su hijo, Nicolás, tienen una relación muy estrecha y especial | (Instagram: @erikabuenfil50)

La llegada de Nico a sus 18 años

El pasado 2 de febrero, Nicolás llegó a sus 18 años de edad feliz, guapísimo, con su propio estilo y hasta barba. Su madre lo felicitó desde primera hora con unas emotivas palabras en redes sociales.

“Hoy es el cumpleaños del niño que iluminó mi vida y la llenó de amor. 18 años de alegría y de experiencias únicas”, expresó la intérprete en una publicación por su cumpleaños en Instagram.

“Hijo querido que siempre estés rodeado de éxito, abundancia y dicha. Te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños. Te adoro. Tu mamá”, finalizó el post en honor a su compañero de aventuras.

Sin embargo, la fiesta por la decimoctava vuelta al sol de Nicolás no fue sino hasta el pasado 11 de marzo. La actriz botó la casa por la ventana para festejar por todo lo alto al cumpleañero.

“Día de fiesta”, escribió Érika al pie de una foto en la que posa con su unigénito. La lujosa celebración que le organizó contó con toda clase de amenidades y la asistencia de numerosas celebridades.

“Gracias, gracias, gracias a todos los que me acompañaron. Fue una hermosa fiesta”, expresó Buenfil en la red social cuando el pomposo festejo por los dieciocho de Nico llegó a su final.

“Gracias a todos los que fueron a compartir con nosotros este lindo día. Te amo mi Nicolás”, manifestó en otra publicación sobre la fiesta publicada en Instagram.