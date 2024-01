¿Nueva red flag? El nuevo novio de Rosalía es captado en comprometedora situación

El pasado fin de semana Rosalía y Jeremy Allen White finalmente confirmaron su relación al ser captados en un apasionado encuentro en la ciudad de Los Angeles, donde la ‘Motomami’ abrazaba al actor de ‘The Bear’.

Esto sucede luego de que la española terminara con el famoso puertorriqueño Rauw Alejandro, apuntando hacia una supuesta infidelidad por parte del cantante en uno de los conciertos ofrecidos en México con una influencer de nombre Valeria Duque.

Pese a que el propio Rauw Alejandro salió a desmentir y fue la española la que habría comentado que no hubo terceras personas, ambos fueron captados viviendo su duelo de una forma distinta, ausentándose de las redes sociales e incluso viajando.

Sin embargo, fue Rosalía quien sorprendió cuando, acompañada de Jeremy Allen White, comenzó a especularse una posible relación entre ambos, y es que esto sucedería tan solo un tiempo después de que el actor anunciara su divorcio en el mes de septiembre de Addison Timlin con la que tiene dos hijas en común.

Jeremy Allen White es captado en exclusivo bar LGBTQI+

Tras darse a conocer las apasionadas imágenes que finalmente confirmarían la relación entre ambas estrellas, el actor que da vida a ‘Carmy’ en ‘The Bear’, fue captado en comprometedora situación que para muchos supondría una red flag para Rosalía ¿Esconde algo Jeremy Allen White?

Fueron las cámaras de TMZ los que captaron a Jeremy Allen White divirtiéndose en un famoso antro de la comunidad LGBTQI+ ubicado en Los Angeles, California, reconocido por ser un exclusivo espacio donde distintas celebridades del lugar acuden.

En ese momento, el actor no estaba acompañado de Rosalía, lo que para los usuarios generó una fuerte controversia donde lo señalaron de infiel a la española, solo por acudir a este tipo de espacios, sin embargo, la conversación tomó distintos giros, pues, primeramente no se ha confirmado que Jeremy Allen estuviera realmente solo y segunda, muchos hicieron hincapié en que se le acusaba de un hecho que no estaba cometiendo.

Entre los comentarios, varios usuarios se encargaron de defender al actor de ‘The Bear’ alegando que no por asistir a este tipo de lugares, significa que el actor tendría otras preferencias sexuales. “Entonces, por implicación, ¿la mayoría de los bares en Los Ángeles no son amigables con LGBTQ? Esto no es 1982, ¿sabes?”, se leía en redes.

Hasta el momento ni Rosalía ni Jeremy Allen White han dado alguna declaración al respecto sobre las imágenes que los paparazzi de TMZ dieron a conocer sobre su aparición en un famoso antro gay de la ciudad de Los Angeles, California. Por ahora, solo queda esperar una nueva aparición de la pareja en público que confirme que su relación sigue viento en popa.