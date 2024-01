“Esto va a terminar mal”: Señalan que Jeremy Allen no está enamorado de Rosalía tras “confirmar” relación

Cuando Rosalía terminó su relación con Rauw Alejandro, en julio de 2023, tomó la decisión de darse una merecida pequeña pausa a su carrera para alejarse del mundo mientras sanaba la herida. Unos meses después (alrededor de octubre) reapareció y con ello, se desataron rumores de un acercamiento “sospechoso” con el galán del momento, Jeremy Allen White. El actor de The Bear, que había estado casado con Addison Timlin por cuatro años, recién firmó el divorcio en septiembre.

La Motomami y Allen fueron vistos por primera vez en una proyección de Wild Things en el Teatro Los Feliz en octubre y en otra ocasión, paseando en el mercado de agricultores de Santa Mónica, donde él cargaba flores. En noviembre fueron vistos juntos de nuevo en el West Hollywood y TMZ publicó fotos en las que aparecían abrazándose mientras fumaban.

Para diciembre, Jeremy y Rosalía fueron fotografiados tomados de la mano mientras daban un paseo por Los Ángeles. Las fotos aparecieron unos días después de que Us Weekly aparentemente confirmara su relación. “Rosalía y Jeremy Allen White comenzaron a salir recientemente”, dijo una fuente al medio. “Empezaron siendo sólo amigos, pero últimamente las cosas se han vuelto románticas”.

Ahora, la cantante y el actor aparecieron nuevamente en unas fotografías tomadas por TMZ pero esta vez compartiendo un apasionado beso que confirmaría la relación y “algo más”, según los fanáticos.

Rosalía y Jeremy Allen White en Los Angeles anoche. pic.twitter.com/OFXlml9JKs — Indie 505 (@Indie5051) January 12, 2024

Fans reprochan lenguaje corporal de Jeremy Allen con Rosalía

La pareja fue fotografiada después de salir a caminar para comprar un paquete de cigarrillos en el centro de Los Ángeles. En las imágenes se puede ver a Jeremy recargado sobre el auto mientras la intérprete de Malamente lo rodea con sus brazos y le clava un beso en la boca.

Aunque internautas se emocionaron por la “confirmación” del romance, algunos notaron que el lenguaje corporal de Jeremy denota que “no hay tanto interés en ella”. Y es que mientras las manos de Rosalía sujetan la cabeza del actor para darle el beso, este tiene las manos en los bolsillos y está inclinado hacia atrás.

Jeremy Allen White and Rosalia in Los Angeles, CA. pic.twitter.com/BHDWwKQSgl — 21 (@21metgala) January 12, 2024

“En una pareja siempre hay uno que está más enamorado que el otro”; “Eso no va a terminar bien para ella. El lenguaje corporal de el es de desinterés”; “Que soso ni la agarra ni nada con las manos metidas en los bolsillos”. “Ella le está dando todo el amor del mundo y el loco está literalmente así”; “Ay no pincheprro con la perra mano en la bolsa todo tontito”; “ajaja el ni la abraza. Sabemos cómo va a terminar todo”, expresaron internautas.

Otro detalle que revelaría que él no está tan enamorado de ella, según los fans, fue el hecho de que en la reciente entrega de Globos de Oro en los que se llevó el premio a la Mejor Actuación de un Actor Masculino en una Serie de Televisión - Musical o Comedia por su papel en The Bear, no la mencionó en su discurso de agradecimientos.