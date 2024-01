Selena Gomez se ‘burló’ de la polémica con Timothée con este ‘gesto’ en importante gala ¿Qué hizo?

Selena Gomez y Taylor Swift Portada: Single Soon Interscope Records / Captura de pantalla Golden Globes 2024 (Portada: Single Soon Interscope Records / Captura de pantalla Golden Globes 2024)

El pasado domingo 7 de enero, se llevaron a cabo los Golden Globes 2024, la primera gran gala del año, que premia a lo mejor del cine y la televisión, a la que acudieron estrellas del calibre de Margot Robbie, Cillian Murphy y Meryl Streep.

Pero fue la asistencia de Selena Gomez la que terminó causando revuelo en redes sociales luego de que las cámaras del evento, captaran el momento justo en el que la cantante de ‘Calm Down’ se acerca a Taylor Swift y su amiga Keleigh Sperry, quien es la esposa del famoso actor de ‘Whiplash’, Miles Terry.

¿Cómo empezó la polémica de Selena Gomez en los Golden Globes 2024?

La polémica se suscitó luego de que un usuario bromeara acerca de que había leído los labios de Gomez, y es que, por la expresión que hicieron Swift y Sperry, lo dicho por su amiga había causado gran sorpresa. Aparentemente, se trataba de Kylie Jenner y Timothée Chalamet, cuando la miembro de la Kardashian negó tomarse una foto con su novio a la ex estrella Disney.

“Le pedí una fotografía a él y ella (Kylie Jenner) dijo que no”, a lo que Keleigh Teller aparentemente le pregunta “¿Con Timothée?” y Selena Gomez, asiente con la cabeza.

Esta conversación se viralizó rápidamente a tal grado que Selena Gomez, salió a declarar que las acusaciones eran completamente falsas, mostrando su molestia “No dije una mierda, estoy harta de todos ustedes, dejen de analizar demasiado cada maldito movimiento mío sin saberlo. Esto se está poniendo ridículo y mal”.

Sin embargo, la polémica no ha terminado ahí, pues la cantante, de 31 años, ha decidido mandar un mensaje a aquellos que la han acusado de haber hablado sobre los aparentes celos de Kylie Jenner en durante esa gala.

El usuario, que supuestamente habría revelado lo que dijo Gomez, aclaró que solo era una broma entre ‘Selenators’ y que no creyó que Pop Crave tomara en serio lo que había dicho:

“Lo siento, pero pensé que sería una broma entre nosotros, los Selenators. No estoy diciendo que no sea mi culpa editarlo, pero no tenía idea de que esto sucedería, pensé que mis pocos debates sobre Selenator simplemente se atragantarían y esta broma desaparecería…”.

Selena Gomez se burla del video viral de los Golden Globes 2024 con este gesto

La tarde del viernes 12 de enero, Selena Gomez acudió al Hotel Four Seasons de Beverly Hills, para premiar a las 10 mejores producciones de cine y televisión del año en los AFI (American Film Institute) Awards 2024.

Con un desfile de estrellas, tal y como lo vimos en los Golden Globes 2024, Selena Gomez, posó junto a Emily Blunt, donde ambas parecen haber hecho mofa de la polémica en aquella gala y es que en la foto donde se les ve juntas, se les ve tapándose la boca, ‘prohibiendo’ de esta manera, que alguien pueda leer sus labios nuevamente y hacer su conversación viral.