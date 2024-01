Selena Gomez mandó ‘contundente’ mensaje tras su video viral donde ‘habla’ de Kylie Jenner

La 81ª entrega de los Golden Globes nos ha dejado los primeros momentos virales de la mano de celebridades como Jennifer Lawrence, Pedro Pascal y Margot Robbie. Todo esto en un evento celebrado desde el hotel Beverly Hilton, en el que se premió lo mejor del cine y la televisión.

Pero fue un video de Selena Gomez el que rápidamente se viralizó, donde se le ve teniendo una conversación con Taylor Swift y Keleigh Teller, en la que, según expertos en leer labios, la plática giraba en torno a Kylie Jenner y su novio Timothée Chalamet, lo que reavivó la enemistad entre la ex estrella Disney y la hermana Kardashian.

Aunque terminó siendo una teoría, algunos comenzaron a especular, que Selena Gomez, se había acercado a contarles a sus amigas lo que había sucedido cuando, aparentemente, intentó pedirle una fotografía a Timothée Chalamet, a lo que la tajante respuesta de Kylie Jenner habría sido un rotundo ‘no’.

“Le pedí una fotografía a él y ella (Kylie Jenner) dijo que no”, tras comentar esto, Taylor Swift reaccionó sorprendida, mientras que Keleigh Teller preguntó “¿Con Timothée?”, a lo que Selena Gomez, asiente con la cabeza o al menos esa es la aparente conversación que el trío de amigas sostuvo.

Selena Gomez y Taylor Swift pasándose chismes en los #GoldenGlobes

Selena Gomez reacciona a su video viral y desmiente su conversación con Taylor Swift

El video se hizo viral en redes sociales, provocando que usuarios retomaran la ‘enemistad’ que hay entre ella y la menor de las Kardashian, luego de que se difundiera que Kylie Jenner había ayudado a Hailey Baldwin a que se acercara a Justin Bieber, y es que, parecía que realmente la conversación mencionaba cada palabra que alguno especularon durante la gala de los Golden Globes 2024.

Pero tal parece que dicha conversación se trató de algo más, pues a unas horas de que el video encendiera el internet, Selena Gomez ha respondido ante los señalamientos en redes sociales, dejando un contundente mensaje: “No dije una mierda, estoy harta de todos ustedes, dejen de analizar demasiado cada maldito movimiento mío sin saberlo. Esto se está poniendo ridículo y mal”.

¿Qué pasó realmente con el video viral de Selena Gomez y Taylor Swift?

Tras darse a conocer el video, uno de los fanáticos, salió a explicar lo que verdaderamente sucedió, comentando que se trataba de una broma entre los ‘Selenators’ a lo que otros comenzaron a hacer su propia versión de lo que pudo haber sucedido en la conversación viral.

“Lo siento, pero pensé que sería una broma entre nosotros, los Selenators, no tenía idea de que el extraño trasero de @PopCrave usaría ese comentario editado y lo compartiría” y continuaron: “No estoy diciendo que no sea mi culpa editarlo, pero no tenía idea de que esto sucedería, pensé que mis pocos debates sobre selenator simplemente se atragantarían y esta broma desaparecería... Es la estupidez de @PopCrave de NO SER PROFESIONAL y difundir eso... Lo hice por diversión”.