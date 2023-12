La foto del novio de Selena Gomez con Hailey Bieber que prueba que son grandes amigos

Selena Gomez sorprendió hace unos días a sus fans al revelar que había dejado atrás la soltería tras colgar una foto con su nuevo novio, noticia que no les ha caído muy bien a sus fans, debido al historial con el que cuenta el hombre que la conquistó.

Se trata de Benny Blanco un músico y productor con el que ella había trabajado anteriormente, pero quien también se había burlado de la cantante tras llamarla desesperada por cómo gestionó su ruptura con Justin Bieber y hasta apoyó a su ex recomendándole aprender de él.

Al parecer aquel comentario ha sido perdonado por Selena pero no por sus fans, quienes también han indagado en sus redes sociales y notaron que es bastante cercano a Justin Bieber y su esposa Hailey Baldwin, la misma con la que ha tenido distintos encontronazos en redes.

La foto del novio de Selena Gomez con Hailei Bieber que confirma su amistad

Para nadie es un secreto las polémicas que han enfrentado Selena y Hailey al ser acusadas en redes de lanzarse indirectas debido a que la modelo es acusada de haber sido la amante de Justin, cuando este aun estaba junto a la cantante.

Es por ello que los fans de Selena no perdonan a los ahora casados y tampoco avalan la nueva relación de ella con Benny, quien incluso tiene una foto en su cuenta en Instagram donde se le ve compartir con Hailey y Kendall Jenner en un día de piscina.

En otra postal que data del 2020 posó con Justin como si se tratara de su mejor amigo, lo cual confirma que el músico tiene una amistad estrecha con el ex de su actual novia.

“El ex y la actual en la misma foto”, “Justin debe sentirse raro ahora mismo”, “Selena no aprende y siempre escoge a los peores”, “Luego no digan que nadie les advirtió, súper amigo de Justin y las “chicas malas”, con tantos hombres en el mundo vayan a buscar a este de inmediato”, “No entiendo a Selena, pudo tener algo mucho mejor que esto”, “Benny junto a Hailey, no me agrada”, han comentado en las postales.

En medio de la ola de criticas que ha recibido el músico, Selena no ha dudado en defenderlo asegurando que por mucho tiempo fue a terapia y él es lo mejor que le ha pasado.