Novio de Selena Gomez da la prueba de amor que todas queremos: el gesto quedó plasmado en una foto

El amor es un juego misterioso y los romances de las celebridades han sorprendido en semanas recientes, tal y como sucedió con Selena Gomez y Benny Blanco. Fue en diciembre de 2023 que Gómez anunció con entusiasmo que había encontrado un amor incondicional en el productor musical.

“Él es absolutamente todo mi corazón. Él [ha] sido lo mejor que me ha pasado. El fin. …Sigue siendo mejor que cualquiera con quien haya estado. Hechos.”, escribió la ex estrella Disney Channel.

“Selena no se había sentido tan feliz con nadie con quien había salido en mucho tiempo”, dijo una fuente cercana a la cantante en exclusiva a Us Weekly en diciembre. “Selena y Benny están verdaderamente enamorados y aunque ella ha mantenido en secreto a la mayoría de las personas con las que ha salido, con Benny no podía esperar para revelar que estaban juntos”.

Selena Gomez y Benny Blanco primer beso elena Gomez y Benny Blanco primer beso

Desde la declaración oficial, la pareja se ha dejado ver públicamente en diversos eventos y salidas cotidianas. Recientemente fueron captados muy cariñosos en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, mientras presenciaban un partido entre los L.A. Lakers y el Miami Heat.

Selena y Benny en realidad han estado saliendo desde hace seis meses y su amor quedó plasmado en una serie de fotografías que dejaron al descubierto uno de los gestos más románticos que un hombre puede tener hacia su pareja: un beso en la mano.

Esto significa el beso de Benny Blanco en la mano de Selena Gomez

Un suave toque de los labios en el dorso de la mano, el beso en la mano es un símbolo antiguo de admiración, respeto y, coqueteo. Tradicionalmente, el beso en la mano se ha asociado con la caballerosidad y el cortejo, una forma que tienen los hombres de demostrar su admiración o afecto por las mujeres.

En la época medieval, los caballeros solían besar las manos de las mujeres nobles como señal de respeto y, en épocas posteriores, la práctica se convirtió en una forma estándar para que los caballeros saludaran a las mujeres en la alta sociedad.

Si estás con un hombre que de pronto toma tu mano para besarla con delicadeza, debes saber que a menudo puede significar interés o atracción romántica. Es posible que el chico esté tratando de transmitirte su admiración por ti o expresar su deseo de acercarse y desarrollar una conexión más profunda.

En algunos casos, un beso en la mano de un hombre puede ser un gesto juguetón y coqueto. Es posible que esté evaluando su reacción o simplemente disfrute de participar en una comunicación alegre y no verbal.

Los besos de Benny Blanco y Selena Gomez

El productor musical también ha tenido otros gestos con significado profundo como lo es besar a Selena en la frente.

Un beso en la frente es un signo de cariño y sinceridad. Es algo que te dice que él está dentro de ti y no en tu apariencia física. Cuando te besa en la frente significa que siempre estará ahí para ti y siempre te amará con todo su corazón.

Un hombre que te besa en la frente, está dispuesto a compartir una conexión significativa. Mientras que el beso en los labios indica atracción sexual, el beso en la frente cuenta una historia más significativa sobre la cercanía emocional de la relación.