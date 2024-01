“¡Amiga date cuenta!”: nueva ‘red flag’ del novio de Selena Gomez probaría que no es el indicado

A principios de diciembre de 2023, Selena Gomez dejó en shock a sus seguidores luego de que anunciara que había dejado la soltería, confirmando su relación con el productor musical Benny Blanco, de 35 años, sin embargo, su anuncio no obtuvo una respuesta positiva por parte de sus fanáticos.

La razón por la que los seguidores de la cantante de ‘Calm Down’ rechazaron a Benny Blanco fue por dos factores, una de ellas su apariencia, y la segunda, recordando que hace unos años el músico había hecho unos polémicos comentarios sobre Selena Gomez, catalogándolo como una ‘red flag’ andante y preocupándose por el bienestar de la ex estrella Disney.

Selena Gomez y Benny Blanco primer beso elena Gomez y Benny Blanco primer beso

En ese entonces, Blanco había revelado a un pódcast que Selena Gomez de 31 años, era una artista que solo producía proyectos en masa por fama pero sin calidad:

“Selena Gomez es una desesperada, lanzó una línea de maquillaje, un programa de cocina y más canciones solo para adquirir más fama, ella es una ‘cookie cutie artist’, y debería aprender de su exnovio Justin Bieber, ya que él no ha hecho todo lo contrario solo para tener más fama”. Dijo a través de Twitter.

Fue esta declaración la que los fans recordaron y desde entonces habían pedido a Gomez que dejara al productor, comentando que ella era la única que no sabía que Benny Blanco se había burlado de ella y que con eso había demostrado que es el peor partido para una relación. Sin embargo, fans acaban de dar con una nueva red flag del músico.

También te podría interesar: De Justin Bieber a Benny Blanco: Conoce a los novios de Selena Gómez

Fans encuentran nueva ‘red flag’ de Benny Blanco

Pero tal parece que los fans de Selena Gomez están dispuestos a llegar al fondo de este asunto, y es que fue una publicación de Benny Blanco la que desató una nueva teoría que apuntaría a que el productor no es el indicado para la cantante.

La primera de ellas es que en redes sociales está circulando una aparente publicación de Benny Blanco en la que se lee “Los chicos divertidos son peligrosos, te hacen reír y reír y reír y luego BOOM, ya estás desnuda”, lo que para muchos supuso que él solo estaba jugando con Gomez.

Benny Blanco vía Instagram:



“Los chicos divertidos son peligrosos. Te hacen reír y reír y reír y reír. Y boom, estas desnuda” pic.twitter.com/ja15QsTxI7 — Indie 505 (@Indie5051) January 10, 2024

A la polémica se suma Travis Kelce, el actual novio de Taylor Swift, quien habría dado ‘me gusta’ a una de las fotografías compartidas por GQ, donde se les veía disfrutar de un partido de basquetbol.

Hasta ahí todo iba aparentemente bien, excepto por un detalle que no pasó desapercibido y es que muchos especularon que mientras Kelce aprueba la relación, Taylor Swift no ha dado ninguna declaración en torno a la relación de su mejor amiga, entre los comentarios se lee:

“Me da mala espina que Taylor todavía no diga nada o suba una foto con Selena y Benny, algo me dice que sabe que no es para su amiga”, “Siento que Taylor se reserva sus comentarios porque no le cae bien Benny Blanco, igual que a todos jaja”, “¿Alguien más piensa que Taylor odia a Benny?”.