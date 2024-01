¿Qué debes hacer cuando el mundo parece estar contra tu relación?, como pasa con Selena y Benny

“Yo gané”, esta fue la frase con la que la actriz Selena Gómez cerró la jornada de los premios Globos de oro, pese a que no se llevó el premio a “Mejor Actriz” al que fue nominada por su participación en la serie “Only Murders in the Building”. Ella triunfó al encontrar el amor al lado del músico Benny Blanco, con quien se siente cómoda y así lo demostró con una gráfica.

Ayer, 7 de enero, ella no dudó en compartir con sus 429 millones de seguidores, el romántico beso que se dio con el artista, con quien tiene una relación desde, al menos, julio del año pasado cuando anunció el romance. Esto no fue bien recibido por fanáticos, pues él aseveró en el 2020 que ella solo se enfocaba en la fama y no en la calidad.

“Es como ya sabes… ‘este es mi nuevo sencillo, esta es mi nueva línea de maquillaje’. Selena Gómez es una desesperada, lanzó una línea de maquillaje, un programa de cocina, y más canciones solo para adquirir más fama”, dijo Blanco en Zach Sang.

Selena Gomez y su novio Benny Blanco. pic.twitter.com/2Pd0FRfi54 — Indie 505 (@Indie5051) January 2, 2024

Pero, ella, a pesar de esas declaraciones, no tardó en defenderlo y ponerle un alto a quienes critican su relación: “Me ha tratado mejor que cualquier otro ser humano en este planeta. (...) Nunca permitiré que sus palabras guíen mi vida… Si no pueden aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estés en mi vida en absoluto”.

¿Qué debes hacer cuando el mundo parece estar contra tu relación?

Muchas parejas se enfrentan al rechazo de su entorno, pese a que ambos son felices, se sienten bien y construyen su romance con base en el respeto, la comunicación y el amor. Sin embargo, al parecer, algunos encuentran algunas razones para vetar el romance, como la apariencia, el estatus social, la preferencia sexual, la religión y muchos otros más factores. Es entonces cuando surge la pregunta: cómo enfrentarlos y hacer adelante, y que esto lo influya.

1. Definir límites

Muy bien lo hizo Selena a ponerle freno a todos los que comentaron en contra de su felicidad. Es necesario que desde el primer momento se fijen límites muy claros y quien desee traspasarlos, pues tendrá que asumir el costo de su decisión. El experto, Mieke Rivka Sidorsky, expresó a Mejor con salud, que esto “se debe hacer en las primeras fases de la relación, si se nota algún rechazo”.

2. Generar confianza

Muchas veces esto ocurre porque tu pareja es una persona totalmente desconocida y ellos temen que te hagan daño, por eso hay que generar confianza. Esto se logra a través de una comunicación efectiva, y demostrándoles a ti y a ellos que el sentimiento es genuino.

3. Lograr acuerdos

Hay que alejarse de todas las situaciones que pueden desencadenar una serie de conflictos, que no solo dañan la relación de pareja, sino también familiar. Así que para esto hay que buscar un punto neutro o de encuentro para que ambas partes se entiendan y es aquí cuando los acuerdos tomarán el protagonismo.