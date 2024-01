¿Bebé a bordo? Estas fotos ‘confirmarían’ que Georgina Rodríguez está embarazada

Entre lujos y glamour, Georgina Rodríguez causó furor en redes sociales, pero esta vez no por un bolso ‘Birkin’, sino por una fotografía que desató rumores de un posible embarazo en sus recientes posteos a través de su cuenta de Instagram.

Su supuesto embarazo, se daría luego de que, en abril de 2022, sufriera la lamentable pérdida de uno de sus gemelos, llamado Ángel, mismo que fue protagonista de algunos de los capítulos de su serie de Netflix, ‘Soy Georgina’, mostrando el duelo y despedida de su bebé, en emotivos videos donde se ve a la empresaria caminando en la playa.

Fue en el Festival de Cine, Radio y Televisión Española que la novia de CR7 habló sobre su dolorosa pérdida:

“La vida me ha regalado tanto en tan poco tiempo. Este año he vivido en un instante el mejor y el peor momento de mi vida (…) Un gran pedazo de mi corazón se hizo añicos y me pregunté cómo podía seguir adelante. Tenía la respuesta más cerca de lo que pensaba, miré a los ojos de mis hijos y ahí vi la única manera de hacerlo, estar todos juntos”.

Georgina Rodríguez Instagram: @georginagio (Instagram: @georginagio)

Tras el fallecimiento de quien fuera su sexto hijo, Georgina Rodríguez acudió a una entrevista con El Hormiguero donde mostró el tatuaje que se había hecho a forma de tributo para Ángel, plasmando un ‘querubín’ en el antebrazo a forma de recuerdo de su bebé.

Georgina Rodríguez desata rumores de embarazo por esta foto

Tras su dolorosa pérdida, la familia de Georgina Rodríguez podría recibir una nueva alegría, con la llegada de un nuevo bebé o al menos, eso daría a entender una reciente fotografía que, para muchos usuarios, se trata de una pista sobre un nuevo embarazo de la empresaria.

Fue hace unos días, como parte de sus fotos de Año Nuevo, que la novia de Cristiano Ronaldo, compartió un carrusel de imágenes en el que se le ve usando un vestido blanco, pero al seguir recorriendo cada foto, una fue la que desató las alarmas bajo una descripción en la que se leía: “Mi familia mi vida”.

Georgina Rodríguez desata rumores de embarazo por esta fotografía Instagram: @georginagio (Instagram: @georginagio)

En una de las imágenes mostró una comparación en la que se le ve junto a sus hijos dando un beso a su vientre cuando estaba embarazada y otra exactamente en la misma pose pero reciente.

La reacción de usuarios al supuesto embarazo de Georgina Rodríguez

Esto rápidamente hizo creer a sus fanáticos que es posible que, de una manera sutil, la influencer esté dando pistas sobre un nuevo embarazo, esto se hizo más fuerte con una reciente foto familiar en la que escribió: “Familia... Donde comienza la vida y el amor nunca termina”.

Mientras tanto, los usuarios no han dejado de especular sobre un posible nuevo embarazo de Georgina Rodríguez, esperando la confirmación de la pareja. Eso sí, entre las reacciones ya se lee: “¿Hay un bebé en camino? Los pequeños parece que le están besando la panza”, “Dios mío, estás embarazada”, “Esperando otro bebé”.

