“A veces es importante mesurarse”: conductor confronta a Anette Cuburu y logra incomodarla

Hace poco más de una semana que Anette Cuburu volvió a arremeter contra Andrea Legarreta durante una entrevista con Ana María Alvarado, retomando una polémica que se suscitó hace más de una década con la famosa conductora de ‘Hoy’.

En dicha entrevista, Anette Cuburu se refirió a Andrea Legarreta y Carmen Armendáriz como mujeres malas que acababan con las carreras de las personas, catalogándolas como ‘lo peor’.

“Hubo un momento de mi vida en el que la pasé muy mal gracias a ella y a Carmen Armendáriz, que las detesto a las dos, se merecen lo peor [...] son muy malas personas con otras personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes, por eso les va como les va, porque en la vida si eres una mala persona, te va mal”.

Su declaración se relacionaba con el rumor que hace años se difundió sobre ella y un supuesto romance extramarital con su compañero de foro, Raúl Araiza, que habría llegado a oídos del esposo de Cuburu, supuestamente gracias a Legarreta, lo que provocó el veto de distintos proyectos a la conductora.

Conductor confronta a Anette Cuburu y esta fue su reacción

Anette Cuburu acudió al programa ‘Todo para la Mujer’ de Maxine Woodside para promocionar su obra de teatro ‘Hijas de su Madre’, pero el espacio fue aprovechado para preguntarle sobre la polémica que se suscitó con Andrea Legarreta.

Ante esto, la conductora fue abordada por uno de los periodistas, quien al parecer logró incomodarla respecto a este tema, esto luego de que le preguntara acerca de una posible tregua con Legarreta.

El periodista le comenta: “Yo pienso que se genera violencia innecesaria y te lo voy a decir por qué, a lo mejor hay veces en las que es importante mesurarse. Te lo digo porque tu eres una conductora y tienes una carrera muy importante y de repente a lo mejor algún comentario que demos se puede tomar a mal y a lo mejor tu imagen pública se ve un poco dañada por eso ¿Lo pensaste tú cuando lo hiciste así?”.

Fue así que Anette Cuburu contestó que eran sus años de carrera los que la avalaban, y terminó diciendo “Como decía Susana Dosamantes: mientras hablen de ti, bravo, preocúpate cuando no hablen”. Pero fue al cuestionarle sobre una tregua que la conductora terminó: “Pues no sé, pero bueno, yo vine a hablar de la obra, no vine a hablar de eso”.

¿Por qué Anette Cuburu estalló contra Andrea Legarreta?

El estallido de Anette Cuburu contra Andrea Legarreta se suscitó luego de que le preguntaran sobre las declaraciones que hizo la conductora de ‘Hoy’ con Mara Patricia Castañeda en 2021, donde dijo: “Digamos que ella tomó una decisión en su vida, que le trajo consecuencias y que, al final, a lo mejor alguien le dijo ‘Andrea fue a rajar’, ella prefirió cree eso que asumir el resultado de la decisión que ella tomó”.

Fue a raíz de esta declaración que el hijo de Anette Cuburu se le acercó para decirle que estaban hablando mal de ella, por lo que tomó la oportunidad de hablar de ello con Ana María Alvarado.

“Mi hijo llegó y me dijo: ‘esta señora que trabaja para mi papá (Alejandro Benítez) está hablando mal de ti, mira lo que está diciendo de ti [...] yo creo que ella (Andrea Legarreta) tiene cosas más interesantes que decir en vez de estar hablando de mí, y de decir que yo debo aceptar la decisión que yo tomé para que yo solita me destrozara la vida”. Expresó Anette Cuburu.