¿Sus hijas no son Erik? Escándalo de Andrea Legarreta desató la ‘peor’ especulación por esta razón

La primera semana de enero se vivió una de las primeras polémicas, esto luego de que Anette Cuburu arremetiera una vez más en contra de Andrea Legarreta, comentando que, desde hace 16 años, un chisme había terminado con su carrera profesional y no solo eso, también con su matrimonio.

“Yo estuve en ‘Hoy’ hace 16 años, entonces el que alguien esté hablando de mí hace 16 años, de un chisme p*d*rr* que salió de una productora de quinta y de una conductora que está ahí, que anda con un tipo desde hace 25 años”. Declaró a Ana María Alvarado y Carlo Uriel durante una reciente entrevista.

Esto mismo, retomó el rumor que ya se había hablado anteriormente no solo por Cuburu, sino por Alfredo Adame y otros famosos, quienes han asegurado que Andrea Legarreta sostenía una relación extramarital de varios años con un alto ejecutivo de Televisa, la televisora de la que ha formado parte durante décadas.

¿Quién es el ejecutivo con el que Andrea Legarreta supuestamente sostendría un romance?

Ante lo dicho, las especulaciones sobre quién sería el ejecutivo del que hablan Anette Cuburu y Alfredo Adame, se empezaron a sumar diferentes nombres, entre ellos, el del ex de la conductora, Alejandro Benítez, Luis Mario Santoscoy y finalmente, Bernardo Gómez.

Fue este último el que hizo más ruido y el que aseguran sería Gómez, quien es el ejecutivo del que tanto se ha especulado que Andrea Legarreta sostuvo una relación donde supuestamente pudo ser infiel a Erik Rubín.

Bernardo Gómez comenzó en 1998 siendo Vicepresidente Ejecutivo y miembro de distintos comités ejecutivos; fungió como Director Adjunto a la Presidencia de Televisa y fuera de esta empresa fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión y actualmente forma parte del Consejo de Administración de Univisión, siendo copresidente ejecutivo de Grupo Televisa.

Usuarios aseguran que Nina no es hija de Erik Rubín

Tras darse a conocer la polémica, usuarios comenzaron a asegurar que Nina, no poseía el parecido que Mía tiene con su padre, desatando el peor de los rumores, insinuando que la infidelidad de Andrea Legarreta había llegado ‘más lejos’ de lo que se pensaba.

Tras revelarse las fotos de Bernardo Gómez, hubo quienes relacionaron su parecido físico con el de Nina Rubín: ‘’Se parece a la segunda hija de Andrea, hasta la mirada’', ‘’Lo mismo pensé cuando lo vi’', ‘’Hasta la misma mirada, la forma de los ojos’' o ‘’Son ideas mías o la hija pequeña de Andrea se parece mucho al amante?’”.

Sin embargo, y pese a la serie de especulaciones en su contra, Andrea Legarreta ha hecho caso omiso ante la serie de rumores que la acusan de infidelidad y, en medio de la polémica, la conductora de ‘Hoy’, dedicó un emotivo mensaje de felicitación a su hija por su cumpleaños 17 el pasado 5 de enero.

“Que aunque la vida no es color de rosa, tengas más días felices que los no tan buenos… Jamás permitas que NADIE te haga dudar de lo valiosa que eres!! Amo compartir nuestras vidas y aprender y crecer juntas!! Somos equipo, no lo olvides!! Amo ser tu mamá!! Soy muy feliz de ser tu mamá!!”. Escribió Andrea Legarreta.