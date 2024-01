“De pena ajena”: así reaccionaron las redes al estallido de Anette Cuburu contra Andrea Legarreta

La presentadora y actriz mexicana Anette Cuburu está en el ojo del huracán tras las fuertes declaraciones que hizo en contra de la presentadora estrella del programa Hoy, Andrea Legarreta.

Durante una entrevista con Ana María Alvarado y Carlo Uriel, publicada este martes 2 de enero, Cuburu fue preguntada sobre Anetteando, un proyecto que lanzó hace algunos meses en YouTube.

Mientras hablaba, la famosa dijo que solo invita a personalidades que le caen bien. Tras la afirmación, Uriel comentó que entonces no invitaría a Legarreta, con quien no tiene buena relación.

Anette confirmó que no la invitaría debido al conflicto que vivió con ella cuando trabajó a su lado en el programa Hoy hace 16 años y derivó en una enemistad que se mantiene hasta el presente.

Como muchos recuerdan, cuando estaba en el matutino, la host protagonizó un chisme que derivó en su salida. Ella luego reveló que el rumor habría sido inventado por Andrea y la productora Carmen Armendáriz.

En su nueva entrevista, no solo recordó las razones por las que se distanció de la exesposa de Erik Rubín, también la condenó por volver a hablar sobre ella en su charla a Mara Patricia Castañeda.

“Yo estuve en Hoy hace 16 años. Entonces, el que alguien esté hablando de mí hace 16 años, de un chisme pedorro que salió de una productora de quinta y de una conductora que anda con un tipo desde hace 25 años y la tiene sentada en ese sillón…”, estalló.

La exconductora de Venga La Alegría aseveró en la plática tener pruebas de lo que dice sobre la actriz de Vivan los niños y manifestó que le provoca “flojera” y es un ser “insignificante en su vida”.

También resaltó que su exesposo es el jefe de la presentadora principal del mañanero más visto en México. Por eso, el runrún de infidelidad propagado perjudicó directamente su fallido matrimonio.

“Me da mucha flojera, no sé a qué se refiera ella, que muestre sus pruebas. Es una persona tan insignificante en mi vida. Imagínate ser tan estúpida para hablar de la mamá de los hijos de tu jefe, hay que tener poco cerebro”, arremetió.

Por último, la colaboradora de Telemundo confesó detestar a Andrea y a Armendáriz debido al complicado momento personal y laboral que vivió por culpa de esa especulación de engaño.

“La pasé muy mal gracias a ella y a Carmen Armendáriz, que las detesto a las dos. Se merecen lo peor porque se lo han ganado, porque son muy malas personas, porque destruyen carreras…”, sentenció la luminaria, quien aparte dijo ser “una persona de paz” y que “no le gusta hablar mal de la gente”.

Las reacciones al estallido de Annette Cuburu contra Andrea Legarreta

La arremetida de Annette Cuburu contra Andrea Legarreta corrió como pólvora en las redes sociales, en donde los usuarios mayormente criticaron y se mofaron de la primera por sus declaraciones “contradictorias”.

Y es que consideraron ilógico que diga que Legarreta le es “insignificante”, pero dedique minutos de una entrevista a hablar sobre ella. De igual forma, criticaron su “actitud” y que hablara con “odio”.

“Lo bueno es que es una persona de paz… Cada que pudo sacó a relucir el odio que hay en ella”, comentó un usuario. “Ni tan insignificante, sigues hablando de ella”, apuntó otro internauta.

“Según no se mete con nadie y se la pasa hablando de Andrea. Se nota que es mala persona”, añadió un tercero. “Qué pena me da esta entrevista... Somos mujeres y no deberíamos tratarnos así”, destacó un cuarto.

Un quinto expresó: “De verdad, de pena ajena esta señora, lo bueno es que no le gusta hablar de nadie. Se dice ser una buena persona, pero yo veo todo lo contrario. Es la típica señora que reparte culpas”.

Mientras, un sexto usuario opinó: “La señora está traumada con Andrea. La envidia es muy canija. Legarreta nunca hablo mal de la señora, solo contestó y contestó bien”.

No obstante, hubo muchos que la respaldaron y no solo la defendieron las críticas de otros usarios, también la aplaudieron por tener la valentía de contar su verdad de manera pública.

“Nadie sabe lo que pesa el costal más que quién lo carga. Annette ha de haber vivido mucho mobbing por parte de Andrea y por eso está tan molesta. Ella fue la violentada, es increíble que la gente la critique cuando debemos detener la cultura de violencia laboral”, opinó uno.

“Annette sufrió mucho, le hicieron la vida imposible por muchos años. Si lo que dice de estas personas es verdad pues qué bueno que lo diga y que la vida le haga justicia”, resaltó un segundo.

“Anette Cuburu, gracias por tener la valentía de NO quedarte callada y contar la verdad de las cosas aunque esa mujer quede expuesta”, aplaudió un tercer seguidor.

“Ella solo dice su verdad. A ella le duele y esto nunca va a terminar”, señaló otro. En tanto, un último alabó: “Me va muy bien que las personas sean honestas y digan lo que piensen, aunque a mucha gente NO le guste”.

Asimismo, algunos cibernautas más aconsejaron a Anette Cuburu “pasar la página” para poder sanar.

“Está señora se quedó enganchada con Andrea, señora dele pa’lante y siga su vida, Dios de encarga de todo y de todos. Ojalá sane su herida”, expresó uno.

“Si tan mal cae alguien o tanto daño nos ha hecho, es mejor ignorar eso”, enfatizó un segundo. “Siento que a esta señora le falta paz interna y soltar lo pasado, ¡habla con odio!”, consideró otro.