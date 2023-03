Las veces que la hija de Raúl Araiza nos ha dado una lección: desde amor propio hasta feminidad

Camila Araiza, la hija mayor del actor y conductor mexicano Raúl Araiza, se ha convertido en una celebridad en las redes sociales y no por ser parte de una dinastía de artistas, sino por ser ella misma.

Desde hace tiempo, la joven comenzó un viaje de aceptación y amor propio en diferentes niveles que no solo la llevó al autodescubrimiento, también a encontrar la libertad dentro de ella misma.

La joven de 26 años decidió compartir su proceso con el mundo y nos ha dejado desde entonces grandes enseñanzas para vivir al máximo, enfrentar el miedo al rechazo y abrazar quiénes somos.

Sigue leyendo: René Strickler y Raúl Araiza nos enseñan a apoyar a los hijos frente a cualquier situación

Con sus lecciones, Camila nos ha recordado lo importante no solo que es querernos, sino también vivir a plenitud sin importar lo que piensen los demás pues nuestra felicidad depende de nosotras.

Por eso, a continuación, repasamos algunas ocasiones en las que la primogénita del presentador de Hoy rompió los esquemas sociales y nos dejó grandes aprendizajes para la posteridad.

Las lecciones de Camila Araiza, la hija mayor de “El Negro” Araiza

Camila Araiza nos dio una de sus más recientes enseñanzas el 6 de marzo al compartir con sus miles de seguidores en redes sociales el momento exacto en el que se rapó por completo la cabeza.

La influencer publicó un video en su perfil en TikTok en donde no solo documentó cómo se despidió de su corte a lo garçon, además cuenta sus poderosos motivos detrás de este radical cambio.

“Es algo que quiero hacer desde hace mucho tiempo y no me atrevía a hacerlo por lo que piensen los demás y creencias que tengo de verme mal”, explicó en el clip grabado el 4 de marzo.

“He tenido como un trip con mi pelo (…). Justo cuando me lo corté, sí recibí como muchas cosas chidas, pero al mismo tiempo: ‘¿güey, por qué? Las mujeres tienen que tener el pelo largo”, contó.

“Mi feminidad está dentro de mí”

Durante su monólogo, Araiza compartió sus reflexiones detrás de todo ese proceso acompañada por su novia, la modelo Camila Solórzano, y dio invaluables lecciones de feminidad y amor propio.

“Cam me ha ayudado a entender que mi feminidad soy yo. Mi feminidad está dentro de mí. Soy hermosa literalmente por el simple hecho de existir y por lo que hay dentro de mí”, expresó.

“Quiero abandonar la vanidad. Siento que esto es algo que me va a ayudar a abandonarla. Verme completa de alguna manera, sin disfrazarme un poco”, manifestó. “Soy más que un cuerpo”.

En el video, no ocultó sus nervios y lo difícil que era. Y es que reconoció la importancia que le da su pelo, pero también su necesidad de “tener un contacto más directo con mi alma y con mi esencia”.

“Quiero empezar limpia e ir rompiendo cánones sociales por mi propia evolución”, dijo. “Quiero ofrendarlo, hacerme una mejor persona, quererme de diferentes maneras, quererme por lo que soy”.

Mientras se rapaba, se preocupó por la reacción de su papá, así que le envió un mensaje para dejarle saber que no se trataba de un acto de rebeldía, sino parte de su viaje de amor propio.

El gesto también representaba para ella una manera de vencer sus “creencias limitantes” tan arraigadas en su interior y finalmente dejar de preocuparse por la opinión del mundo.

Al final de la grabación, Camila reconoció estar feliz con el cambio y orgullosa por estar del otro lado del miedo. Por supuesto, su transformación causó revuelo y le llovieron halagos por su valentía.

“¡Ya no tengo miedo de ser yo!”

Otra de las veces en las que Camila Araiza nos dejó lecciones sobre el ser mujer, aceptarnos como somos y no vivir para cumplir expectativas ajenas fue cuando se abrió sobre su orientación sexual.

La fotógrafa se sinceró al respecto con un mensaje de aceptación y amor propio luego de asistir por primera vez a la marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México el 25 de junio de 2022.

“Querido diario. Una vez más me siento completita y libre, amada y agradecida con txdxs las almas que me acompañan el día de hoy a celebrar el amor incondicional en todas sus formas. ¡Que ya no tengo miedo de ser yo!”, expresó en una publicación en su perfil en Instagram.

“Me cuesta encasillarme, especificarme, explicarme, justificarme. Pues soy más que un nombre, edad, género, más que un cuerpo”, continuó. “Que todo me lo debo a mí porque ese es el amor propio y esa es mi misión más grande”.

En el texto, ya no disponible en sus redes, agregó: “Hay una sociedad muy extraña en este planeta, pero cada vez nos volvemos más resilientes y conscientes, eso me da mucha esperanza para esas semillitas que reencarnarán por acá dejándoles un mundo más suave”.

“Hoy entiendo que he sido todo, que el género no existe, solo es un cuerpo que utilizamos para experimentar esta experiencia llamada vida, que el único origen de nuestro ser es el amor universal. ¡Almas somos y almas amamos! Que hoy encontré a un alma igual que la mía y sí, esto existe. Somos y venimos de lo mismo”, concluyó.

A la par del post, Camila decidió subir también un álbum de fotos en las que aparece muy cercana a Solórzano para oficializar su relación ante el mundo sin importar lo que digan sobre su amor.

“La línea de vida que la sociedad nos ha impuesto solo nos limita”

Luego de ganar aplausos por sus revelaciones, la joven dio una entrevista en donde aclaró que se identifica como “panromántica” y “demisexual” y narró todo su viaje de autodescubrimiento y aceptación.

“Lo que sucedió es que tuve un encuentro de identidad conmigo misma, en lo emocional y en lo psicológico. Cuando salí a decir lo que soy, lo hice con mucha valentía, fortaleza, resiliencia y… me salvó la vida”, develó a la revista Quién.

Y es que, según contó, llevaba tiempo sintiéndose mal. “La sociedad, mis círculos no me estaban llenando y toqué fondo en mis emociones. Fue cuando dije: ‘ya no quiero seguir así’. Algo más allá me decía que todo iba a estar bien y que confiara, que podía ser de nuevo la que alguna vez se sintió feliz”.

Así es como la documentalista empezó ese proceso para aceptarse a sí misma ante las presiones sociales, amarse como es y entender que no necesitaba la aprobación de otros para ser quien es.

Te puede interesar: Hija de Raúl Araiza pedía a Dios no ser gay, así fue como aprendió a aceptarse

“Mi sexualidad se confirma hasta este punto de mi vida, a mis 25 años. No es que me guste el físico de alguien sino su alma, su energía. Para mí, todos hemos sido todos, y no tiene nada que ver el traje que traigas puesto, aunque, a través de éste pude encontrar totalmente mi verdad y, finalmente opté por quitármelo”, declaró.

“Hoy creo en lo expansivo, porque yo puedo amar a cualquier persona, porque aquella línea de vida que la sociedad nos ha impuesto sólo nos limita y es cuando debemos preguntarnos ‘¿en qué momento estamos haciendo lo que nos hace feliz?”, preguntó.

Además de ser una embajadora del self-love y defensora de los derechos de la comunidad LGBT+, Camila Araiza además ha dejado lecciones como miembro del movimiento feminista.

Aparte también es parte de Bodai International, una organización sin fines de lucro a favor del medio ambiente, y tiene una colectiva creativa y espiritual de mujeres llamada Piel Canela.