Hija de Raúl Araiza pedía a Dios no ser gay, así fue como aprendió a aceptarse

Hija de Raúl Araiza pedía a Dios no ser gay Instagram: @negroaraiza / @camilaaraiza

Camila Araiza, hija de Raúl Araiza, se sinceró con sus seguidores en redes sociales y reveló cómo fue que llegó a aceptarse plenamente en su orientación sexual, pues en un inicio luchó contra prejuicios que le hacían tener pensamientos homofóbicos hacia ella misma.

Camila Araiza, hija de Raúl Araiza pensaba que “se iba a ir al infierno” por su sexualidad

En su podcast ‘Piel canela’, Camila platicó sobre cómo fue que llegó a aceptar su sexualidad y descubrir el amor propio sin importar lo que otras personas pensaran.

Primero aclaró que la sexualidad de todas las personas no es algo definido, sino que puede cambiar con el paso del tiempo, ya que es un espectro.

“¿Por qué a mis 25 años definí esto? Creo que hay muchas personas que creen: ‘bueno, entonces toda tu vida estuviste enclosetada’. Pero es como, ‘no güey’. Yo sí creo que el espectro sexual es paulatino, va cambiando, vas necesitando diferentes cosas, vas descubriendo diferentes cosas”

Te recomendamos: Raúl Araiza muestra su departamento destruido por inundación

También reconoció su propia homofóbia y dijo que antes pedía a Dios no ser gay por miedo a lo que pudiera pasar.

“En algún punto, y me atrevo a decir, que yo era superhomofóbica conmigo misma, de que, directamente si tenía un pensamiento indecente con otra mujer era como, ‘no, Dios mío, quítamelo por favor, no quiero ser gay, esto no puede pasar’”

Te recomendamos: “Déjenme vivir”: lo que pidió Raúl Araiza a sus hijas al hablarles sobre la separación de su madre

Esto se debe a que creció en un contexto donde la religión era importante y acudió a escuelas católicas.

“En algunas “escuelas te metían esto de que te vas a ir al infierno, esto es un pecado mortal”

Te recomendamos: VIDEO: con la voz entrecortada Raúl Araiza anunció su divorcio en programa en vivo

Finalmente pudo aceptarse cuando comenzó a trabajar en sí misma y aunque en un inicio no veía necesario definirse, más tarde comprendió que era necesario para poder tener una comunidad. Por eso actualmente se identifica como demisexual.

“Yo no veo el cuerpo, si yo conecto directamente, intelectualmente, energéticamente, puede ser que haya una atracción”

Tras haberse aceptado tomó el paso de hablar con su familia, quien la recibió con los brazos abiertos.

“Yo decido totalmente hablar con mis papás y tuve una bienvenida increíble, con mi familia también, con mis amigos también, pero sí fue mucho primero comprenderme a mí misma antes de hablarlo”

Sobre los padres que no aceptan a sus hijos por no ser heterosexuales, Camila dijo:

“Hay papás que son muy duros con esta situación, yo sí creo que deben de reflexionar si quieren llenar sus expectativas o quieren que sean felices sus hijos”

Raúl Araiza ha hablado sobre el apoyo que brinda a su hija e incluso revelo que lleva una muy buena relación con la novia de Camila.

El conductor dijo en un encuentro con medios de comunicación que admira mucho a su hija Camila y que le parece que es una persona valiente por expresar quién es.

“Camila siempre ha tenido ganas de vivir su vida como ella ha querido... Nos amamos profundamente, la admiro por valiente, siempre ha sido muy valiente Camila en su forma de pensar, somos muy distintos en cómo vemos la vida pero es el chiste de liberar y soltar”

También afirmó que él ya sabía sobre la orientación sexual de su hija y le aconsejó que lo hiciera público cuando ella estuviera lista y sólo si ella quería.

“Le dije, a tu tiempo, si quieres o no quieres”

El conductor y la madre de Camila ya conocen a su novia y están de acuerdo con la relación, pues se trata de una persona confiable de acuerdo con Raúl, quien la describió como “una tipaza” y “un mujerón”. El famoso declaró que hasta ha llegado a quererla como una hija más.