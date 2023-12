¿Eugenio Derbez es un fraude? Ex empleado reveló cómo era trabajar con él

Eugenio Derbez ha estado en la mira del público desde que se reviviera un video de una entrevista que había ofrecido a Adela Micha en 2018, donde exponía su ‘descontento’ por la nueva generación a la que solo le importa cuánto le van a pagar, mencionando:

“Me encantaría trabajar contigo, algunos, otros no, pero le hablas a los jóvenes y dices: ‘oye necesito que me trabajes mis redes sociales, necesito alguien que me lleves mis redes sociales, tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero saber si trabajas conmigo’, y te contestan, ‘sí, claro que sí, ¿cuánto me van a pagar?’, no lo puedo creer, me enoja”.

Dicho video rápidamente generó el descontento del público, que provocó que el actor fuera blanco de distintas críticas ante su postura, alegando si él se atrevería a trabajar gratis en alguna película, ante este hecho, el esposo de Alessandra Rosaldo comentó que la entrevista había sido sacada de contexto.

La polémica explotó en octubre pasado, pero la conversación se mantuvo hasta ahora, cuando un exempleado expuso su testimonio acerca de cómo era trabajar Eugenio Derbez, y además hablara de sus actitudes ‘tacañas’ con sus trabajadores, lo que provocó que a los usuarios les hiciera sentido lo mencionado a Adela Micha hace unos años.

Usuario de ‘X’ expuso como era trabajar con Eugenio Derbez

Un usuario en la red social ‘X’ antes llamada ‘Twitter’ reveló a través de un hilo cómo fue su experiencia trabajando con el actor, destacando que era Eugenio Derbez era codo, que su empresa llevaba tres meses sin pagarle e incluso atribuyó su éxito al talento de Gus Rodríguez.

El usuario comenzó informando donde se ubicaba su lugar de trabajo “Las oficinas de Eugenio Derbez estaban en Camino al Desierto de los Leones, frente a la academia de policía, a veinte minutos de Televisa San Ángel. Todos los días llegábamos, teníamos una junta creativa, escribíamos, bajábamos a comer y regresábamos a escribir toda la tarde…”.

Continuó revelando sus horarios de trabajo y lo que debían hacer para ‘alcanzar’ a comer algo: “Nos daban una hora para comer, eso quería decir que perdíamos 40 minutos en transportarnos y comíamos en 20 minutos, ahí empecé a comer desordenado y con grandes bocados, tenías dos opciones, bajabas en la primera combi, comías apresurado y regresabas a las carreras o bajabas con la segunda combi, más hambreado, pero comías con calma. Nadie quería bajar con la segunda combi”.

¿Eugenio Derbez es tacaño?

Tras lo dicho, usuario bajo el apodo ‘Dislexicano’ expuso que a quien Eugenio Derbez le debía todo su éxito era a Gus Rodríguez y reveló que él cuidaba mucho del actor de ‘Radical’: “Gus cuidaba mucho la imagen de Eugenio, y trataba de ocultar su principal defecto: Eugenio es la persona más tacaña que he conocido en mis cincuenta años sobre la Tierra”.

“Tenía un monedero de viejita, y jamás salía de su bolsa, prefería regalarle un chiste al viene viene que una moneda” y continuó: “Solíamos ir al cine a la última función de lunes para que nadie molestara a Eugenio y fingiéramos que era una persona normal. Una vez se me ocurrió pedirle que me invitara un refresco y él sacó su monederito y me dio 5 pesos, lo que costaba una coca de lata…”.

Finalmente, ‘Dislexicano’ reveló que Gus Rodríguez fue en gran parte la razón por la que la carrera de Derbez despuntó, y que, ahora, que está sin él, no ha vuelto a ser el mismo, además añadió que por el papá de Aislinn Derbez, no movería un dedo: “(Gus) sabía perfectamente que Eugenio era el producto que él estaba vendiendo. Finalmente, Gus pudo hacer una carrera lejos de Eugenio, pero Eugenio no ha vuelto a llegar a los niveles que tuvo con Gus… Eran la tormenta perfecta”.

El hilo rápidamente se viralizó, pero tras la reacción de los usuarios, ‘Dislexicano’ suspendió su cuenta, por lo que su testimonio no se encuentra disponible actualmente.