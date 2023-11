Eugenio Derbez se burla de Victoria Ruffo por su supuesto divorcio y no lo perdonan: le dicen “poco hombre”

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez El ex de la actriz y padre de su hijo se burló de su supuesto divorcio en un programa (@ederbez / @victoriaruffo/Instagram)

Tras 22 años de matrimonio, parece que Victoria Ruffo y Omar Fayad se están divorciando, así lo informó hace unos días el periodista Alex Kaffie en su canal de Youtube.

“Siempre es lamentable que el amor se termine, que un matrimonio llegue a su fin, tengo confirmada esta noticia; han decidido poner fin a su matrimonio Victoria Ruffo y Omar Fayad, así es”, dijo el periodista.

Hasta los momentos la actriz no ha negado ni confirmado la supuesta separación, y solo esquivó las preguntas cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante le escribió para saber su reacción y opinión.

La actriz solo le preguntó quién era Alex Kaffie y aseguró que estaba “reunida con el abogado” con algunas risas, sin aclarar nada.

Eugenio Derbez se burla de supuesto divorcio de Victoria Ruffo y lo critican

Eugenio Derbez, quien es exesposo de Victoria Ruffo, y padre de su hijo mayor, José Eduardo Derbez, reaccionó a la noticia del supuesto divorcio en el programa El Gordo y la Flaca.

El actor estuvo como invitado y como parte del programa, tuvo que decir la noticia de los rumores de divorcio de la actriz, pero se burló de ello, ganándose el rechazo de todos.

“Dicen las malas lenguas que se están divorciando la actriz Victoria Ruffo, no yo no puedo dar esa noticia, me van a quitar al niño otra vez, digo ya está grande pero no”, comenzó el actor, en tono de burla, y refiriéndose a lo ocurrido en su divorcio de la actriz.

Y también remató diciendo “yo he estado en sus zapatos de este hombre, yo me imagino que ahorita debe estar celebrando, bueno lo voy a leer, se dicen las malas lenguas que la actriz Victoria Ruffo y su esposo se están divorciando después de 22 años, se lo dije, son rumores”, mientras se reía.

Estos comentarios y actitud del actor y comediante mexicano desataron el rechazo en redes, donde le dijeron hasta “poco hombre”.

“Eugenio es un arrogante dos caras por eso no lo quiere nadie ni México”, “que falta de respeto de este hombre con Victoria, se pasó”, “Es un ordinario, poco hombre, Victoria es la única que era es y sera una estrella mas que el y toda una dama”, “Nada chistoso! Debería respetar más, sobre todo a su hijo”, “no le vi la gracia, de mal gusto me pareció todo”, y “es la madre de tu hijo acuérdate, dale tantito respeto, eres una vergüenza”, fueron algunos de los comentarios hacia Derbez.

Aunque han pasado años de su separación, la tensión entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no ha disminuido y al contrario, cada vez aumenta más y han dejado claro que no pueden llevarse bien ni por su hijo José Eduardo Derbez.