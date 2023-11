“Toda una dama”, Victoria Ruffo respondió con clase a las burlas de Eugenio Derbez y lo dejó sin palabras

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez La actriz le dio cachetada con guante blanco a su ex con esta respuesta (@victoriaruffo / @ederbez/Instagram)

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez han mantenido una tensa relación desde que se separaron, a pesar de tener un hijo en común, José Eduardo Derbez.

Y recientemente, el actor y comediante hizo algunas bromas sobre el supuesto divorcio de la actriz con el político Omar Fayad.

Hace unos días comenzó a correr el rumor que la actriz y su esposo se estaban separando tras 22 años de relación, y Eugenio no perdió la oportunidad para bromear sobre ello en un programa.

El actor estuvo como invitado en El Gordo y la Flaca hace unos días, y como parte del programa, tuvo que decir la noticia de los rumores de divorcio de la actriz, pero se burló de ello, ganándose el rechazo de todos.

“Dicen las malas lenguas que se están divorciando la actriz Victoria Ruffo, no yo no puedo dar esa noticia, me van a quitar al niño otra vez, digo ya está grande pero no” , comenzó el actor, en tono de burla, y refiriéndose a lo ocurrido en su divorcio de la actriz.

Y también remató diciendo “yo he estado en sus zapatos de este hombre, yo me imagino que ahorita debe estar celebrando, bueno lo voy a leer, se dicen las malas lenguas que la actriz Victoria Ruffo y su esposo se están divorciando después de 22 años, se lo dije, son rumores”, mientras se reía.

Victoria Ruffo responde con clase y elegancia a Eugenio Derbez tras burlarse de ella

Victoria Ruffo estuvo como invitada este lunes en el programa La Mesa Caliente, donde dejó claro que no se está divorciando ni viva una crisis con su esposo Omar Fayad y al contrario, están muy felices.

Además, la famosa aprovechó, para de forma muy elegante y sutil, responderle a su ex y padre de su hijo, Eugenio Derbez, las burlas, cuando le preguntaron si se arrepentía de la relación que tuvo con él.

“Yo no me arrepiento ni de haber conocido a Eugenio ni de haber estado con Eugenio ni de tener a José Eduardo, de nada, ni de haber creado y educado a mi hijo”, dijo de forma sincera y categórica, dejando claro que a pesar de las burlas y de la tensión que existe entre ellos, no se arrepiente de lo que tuvieron, a diferencia de lo que el actor ha dicho.

Y destacó que al menos ella si actuó de la manera correcta en esa relación, insinuando que el que estuvo mal fue su ex.

“No yo creo que yo actué perfectamente bien, siempre he pensado en lo principal que es mi hijo José Eduardo, en no hacerle daño, en crecer a un ser humano bonito, honesto, alegre, contento con la vida, sin que tuviera problema de nada ni con nadie”.

Esto le valió los halagos a la actriz, pues aseguraron que lo puso en su lugar con clase y le dio una gran lección.

“Me encantó que mujer tan autentica. Ella ya no le fortifica nada ni deja que la mortifiquen”, “Toda una dama, una señora!”, “así responde una reina”, “para que aprendas un poco de educación Eugenio”, “ella sí es una dama y respondió como tal, como el ridículo ese burlándose”, “uy le dio cachetada de guante blanco, la amé”, “Que hermoso comentario y madurez de nuestra querida @victoriaruffo hacia Eugenio”, y “mucho que aprender de ti, respondiste como lo que eres, una dama”, fueron algunas de las reacciones en redes.