“Ya está viejito”, Piqué se cayó y terminó en el hospital: dicen que es “karma” por lastimar a Shakira

Parece que a Gerard Piqué la mala suerte lo persigue, y es que no solo ha perdido negocios, dinero y más, sino que ahora hasta tuvo problemas de salud.

Y es que el pasado fin de semana el famoso volvió a jugar en un evento benéfico, en el que se quería recaudar fondos destinados a causas sociales, organizado por su amigo, el streamer Ibai Llanos.

Piqué llevó la camiseta azul de un equipo llamado El barrio y volvió al campo de fútbol, a más de un año de haberse retirado, pero sufrió una caída.

Al que le ha caido muy bien el retiro es a Gerard Pique, lo veo muy bien😂 pic.twitter.com/BBiEKYPR7E — Carlos Lamb (@CarlosLamb_) December 2, 2023

Y es que el español en medio del juego, tras correr por la pelota, cerca de la cancha para anotar un gol se cayó, sin que nadie ni siquiera lo tocara, lo que sorprendió a todos y hasta se burlaron de él, asegurando que ya ni sabe jugar.

Piqué se cayó y terminó de urgencias en el hospital y aseguran que es “karma”

Tras caerse, Piqué se fue del evento y le dejó un mensaje a Ibai Llanos en el que le informaba que estaba por ir al hospital, pues se había lesionado.

“Gerard Piqué dice: ‘Estoy por ir al hospital, creo que me he roto y no puedo ni andar’”, leyó el streamer en una transmisión en vivo.

Esto sorprendió a todos, especialmente a Ibai, quien aseguró que lo había visto después del partido y estaba muy bien.

¡QUÉ MAL! Se ha lesionado Geri y al parecer de manera fea. Dios quiera no sea nada grave. 🙏🏻 pic.twitter.com/r7CogJuKlw — 🩷Clara Chia & Gerard Piqué🩷|FANS (@ClaGerFans) December 2, 2023

“Pero si le hemos visto vestido de calle con Riqui Puig una hora después del partido” , dijo Llanos, mientras que se mostraba en shock tras el mensaje de Piqué.

Muchos aseguran que el jugador sintió mucha vergüenza por su caída en el partido y otros que realmente pudo haberse lesionado y todo se debe al “daño que le ha hecho Shakira”.

“Es que ya está viejito el pobre, ya no puede jugar jaja”, “pero no lo empujen que él se cae solo y se fractura solito jaja”, “Piqué estás pagando todo lo que le hiciste a Shakira”, “es que Shaki salió de tu vida y todo te va remal, eso es por meterte con la reina”, “el karma no perdona, ya estás comenzando a pagar lo que le hiciste a Shakira”, y “pobre viejito ya ni para jugar fútbol sirve”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Pique quería jugar con ultímate mostoles a mi no me engañan pic.twitter.com/q6Z7OVIzNj — Jocelyn🇲🇽 (@jocelyn_lsa) December 2, 2023

Hasta ahora no se ha sabido nada sobre el estado de salud de Piqué, ni él se ha pronunciado al respecto.